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Вести.RuВести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Украинский боксер Гвоздик угодил в больницу после боя с Бетербиевым

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Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
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Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
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Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
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При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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Выпустить смартфон намерены в начале 2020 года.
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