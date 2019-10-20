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Вести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Матч «Крыльев Советов» с «Оренбургом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
Самара-ГИС17 октября в 09:02
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Общество
Наряды для тура по Пакистану обошлись Кейт Миддлтон в $43 тысячи
Телеканал 360° 06:09
Общество
Эксперт прокомментировала предложение запретить пластиковые пакеты
Доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ Александра Ершова в беседе с газетой «Известия» прокомментировала предложение Роспотребнадзора запретить в России одноразовые пластиковые пакеты.
RT на русском 18 октября в 12:56
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Российская газета вчера в 09:39
Единоборства
Бетербиев нокаутировал Гвоздика
В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
Политика
Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств РФ и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал как можно быстрее вернуться к нормальной работе диппредставительств РФ и США.
Аргументы и Факты 07:27
Происшествия
Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней
Мать девочки, попавшей в одну из орловских больниц в истощенном состоянии, отреагировала на сообщения СМИ об издевательствах над ребенком, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:06
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Происшествия
СК заявил о незаконности возведения разрушенных под Красноярском дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Автоновости дня 03:43
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Армия и оружие
В Минобороны РФ назвали цели создания «Военно-строительной компании»
В пятницу, 18 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании».
RuNews24.ru 18 октября в 20:25
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Спорт
Глава СБР: скандал с РУСАДА помешал восстановлению организации
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что скандал с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) повлиял на решение конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривать вопрос восстановления организации.
Газета.Ru вчера в 15:07
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.
Российская газета 06:25
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, зачем нужна церковь
Pravda.Ru 08:10
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Дочь Тимати познакомилась с новорожденным братом
Сына Тимати, маленького Ратмира, уже познакомили со старшей сестрой – 5-летней Алисой. Произошло это вполне современно – по видеосвязи.
Телепрограмма 17 октября в 09:51
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В Энгельсе застрелили жителя Саратова
В ночь с субботы на воскресенье в Эенгельсе был застрелен житель Саратова.
АиФ Саратов 07:20
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Российская газета вчера в 03:17
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Футбол
«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд
В матче 13-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Сочи». Стал известны стартовые составы команд.
Спорт-Экспресс 08:28
Происшествия
На новом участке трассы «Москва — Петербург» в ДТП погибла женщина
В аварии на новом участке скоростной трассы М-11 в Тосненском районе Санкт-Петербурга погибла женщина, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
РБК 08:26
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за событий, происходящих в Сирии.
ФАН 18 октября в 11:58