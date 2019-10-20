РПЛ
Вести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15
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Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Происшествия
В Петербурге маршрутка столкнулась с трамваем
Травмы при столкновении маршрутки с трамваем на улице Десантников в Красносельском районе Петербурга в воскресенье вечером, по уточненным данным, получили 16 человек.
ТАСС 12:04
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
RT на русском 10:28
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
Чемпионат 12:10
Политика
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Политика
Трамп по ошибке назвал министра обороны «Эсперанто»
РИА Новости 10:30
Происшествия
Каршеринговый автомобиль перевернулся у здания Минобороны в Москве
Каршеринговый автомобиль перевернулся в Москве на Фрунзенской набережной.
РБК 12:39
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Политика
Советник президента США обвинил Порошенко в краже $1,5 млрд
Сэм Кислин, советник президента США Донльда Трампа заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко и его окружение незаконно присвоили себе полтора миллиарда долларов при конфискации имущества у приближенных его предшественника, Виктора Януковича.
Телеканал 360° вчера в 14:56
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Политика
Кабмин утвердил кандидатуры глав Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей
Правительство Украины на заседании в воскресенье, 20 октября, назначило новых руководителей администраций Харьковской, Кировоградской и Черниговской областей.
Украина.ру 12:52
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Происшествия
Росгвардеец погиб на соревнованиях в Хабаровске
Сотрудник Росгвардии получил травму на соревнованиях в Хабаровске и позже скончался.
News.ru 10:00
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.
Вести.Ru 11:40
Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Автоспорт
Даниил Квят: На трассе в Мексике тяжело проехать идеальный круг
Российский гонщик Даниил Квят рассказал об особенностях трассы имени братьев Родригес, на которой в следующие выходные пройдет Гран При Мексики.
Autosport.com.ru 05:34
Гаджеты
Обновление iOS сломало отправку файлов в iPhone
Владельцы новых iPhone пожаловались на проблемы после обновлений iOS 13.1.3 и iOS 13.2 beta 3. В частности, они касаются отправки файлов через AirDrop.
Ferra 07:32
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой
Напомним, что у Симоньян и Кеосаяна уже есть двое детей: 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт.
Woman.ru вчера в 07:20
Гаджеты
В Китае представлен первый смартфон на базе Snapdragon 865
Anonsens вчера в 04:21
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук решилась на увеличение груди
24-летняя экс-участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно решилась на ответственный шаг.
Телепрограмма 08:30
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Саша Артемова впервые показала дочь
19 сентября экс-участница скандального телешоу впервые стала мамой — 24-летняя Саша Артемова родила девочку.
StarHit.ru 12:00
Кино
Френсис Коппола назвал фильмы студии Marvel отвратительными
Американский кинорежиссер Френсис Коппола поддержал критику Скорсезе в адрес фильмов киновселенной Marvel.20 октября, на встрече с журналистами, Френсис Коппола заявил: "Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что мы ожидаем чему-то научиться у кино, мы рассчитываем получить что-то, какое-то просветление, какое-то знание, какое-то вдохновение".
DixiNews 12:29