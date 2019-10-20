РПЛ
Вести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15
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Матч «Крыльев Советов» с «Оренбургом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
Самара-ГИС17 октября в 09:02
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