Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.

Происшествия СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае СК выдвигал версию, что причиной прорыва дамбы стало разрушение другой, которая располагается выше по течению.

Армия и оружие Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.

Культура Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини» Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.

Происшествия Десять человек пострадали в результате ДТП в Чехии Десять человек получили травмы в результате аварии с участием микроавтобуса в Чехии.

Автоспорт Даниил Квят: На трассе в Мексике тяжело проехать идеальный круг Российский гонщик Даниил Квят рассказал об особенностях трассы имени братьев Родригес, на которой в следующие выходные пройдет Гран При Мексики.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Футбол «Монако» без Головина вырвал победу у «Ренна» В матче 10-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Реннон» победу праздновали хозяева поля. Соперники забили пять мячей на двоих.

Политика Песков заявил об опасности операции Турции в Сирии 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где Анкара ведет борьбу с курдскими отрядами самообороны.

Политика Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.

Технологии Тиньков назвал проблемы Libra и TON «жирной точкой в эре криптовалют» Миллиардер упомянул проблемы проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra, который потерял несколько крупных партнеров, и TON — блокчейн-платформы от основателя Telegram Павла Дурова, запуск которой был остановлен из-за иска американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.

Армия и оружие Американцы бросили свою военную базу в Сирии Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Шоу-бизнес Бывший муж Татьяны Васильевой избивал ее сына Филиппа В эфире передачи «Звёзды сошлись» на НТВ звезда театра и кино рассказала, что её бывший муж периодически поднимал руку на её сына Филиппа, ныне взрослого мужчину.

Футбол Футболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком» Защитник Вячеслав Фомин, выступающий за молодежную команду казанского «Рубина», получил тяжелую травму в игре со «Спартаком» и сейчас находится в реанимации.

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Еще одной опасной привычкой стало резкое торможение, мало того что подобные действия негативно влияют на тормозные колодки и систему в целом, водитель с таким типом вождения создает потенциально опасные ситуации на дороге.