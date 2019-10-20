РПЛ
Вести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
Читать в источнике
Оценить
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Матч «Крыльев Советов» с «Оренбургом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
Самара-ГИС17 октября в 09:02
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Режим ЧС введен в Красноярском крае после прорыва дамбы на реке Сейба
Красная весна вчера в 08:32
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
Главу Белгородского района арестовали по обвинению во взятке
Суд арестовал главу администрации Белгородского района Анатолия Попкова, который обвиняется в получении взятки, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления ФСБ по региону.
РИА Новости 08:44
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Бузова показала помолвочное кольцо
В одном из Instagram-сторис Ольги Бузовой поклонники заметили кольцо на безымянном пальце артистки.
News.ru 10:04
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.
ТАСС 08:49
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Политика
В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии
Напомним, что президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии.
Российская газета 08:57
Происшествия
Семьям погибших при обрушении дамбы выплатят по 1 млн рублей
Пресс-служба Министерства труда сообщила, что семьям погибших в Красноярском крае при обрушении дамбы выплатят по одному миллиону рублей.
Московский Комсомолец 10:00
Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru вчера в 18:35
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Политика
Глава Киевской ОГА подал в отставку
Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.
REGNUM 07:30
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Единоборства
В Сочи на турнире ММА произошла массовая драка
В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.
Дождь 10:10
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 04:29
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России.
РБК 18 октября в 15:32
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Авто
Назван ТОП-3 корейских рамных внедорожников
«Автоновости дня» при участии экспертов составили ТОП-3 корейских внедорожников рамной конструкции.
Автоновости дня 01:00
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
РИА Новости 08:13
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Хоккей
«Барыс» в овертайме обыграл «Витязь»
Хоккеисты «Барыса» нанесли поражение «Витязю» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 09:45
Наука
Дрон снял на видео охоту китов-горбачей с помощью пузырьковых ловушек
Морские биологи сняли на видео охоту горбатых китов с помощью кольца из пузырьков, сообщается в пресс-релизе Гавайского университета в Маноа.
N+1 17 октября в 20:02