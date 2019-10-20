РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.
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Миодраг Божович
Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15

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Пресс-служба Министерства труда сообщила, что семьям погибших в Красноярском крае при обрушении дамбы выплатят по одному миллиону рублей.
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Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото

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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

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В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.
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