Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

"Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.

Армия и оружие Трамп заявил об отсутствии военных США в зоне прекращения огня в Сирии США начали вывод тысячи американских военнослужащих с севера Сирии 13 октября Военных США в зоне прекращения огня в Сирии нет.

Культура Житель Челябинской области довел до слез членов жюри шоу «Танцы» Члены жюри высоко оценили танец жителя Снежинска, попросили его провести мастер-класс для других участников и объявили, что он будет и дальше радовать зрителей ТНТ.

Армия и оружие США разбомбили свою авиабазу в Сирии Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Авто Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.

Происшествия Семьи погибших при прорыве дамбы получат по миллиону рублей Семьи погибших при прорыве дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае получат по миллиону рублей.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Происшествия Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.

Гаджеты Составлен топ-10 самых быстрых смартфонов В третьем квартале 2019 года лидирующие позиции в топ-10 занял геймерский смартфон Nubia Red Devil 3, также известный как Red Magic 3, который отличается не только встроенным в корпус кулером, но и большим аккумулятором.

Здоровье В Сызрани пяти пациентам поставлен смертельно опасный диагноз Диагноз был поставлен пяти сызранцам, четырем жителям Октябрьска и двум сельчанам из Сызранского района.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Здоровье Врачи назвали ранние симптомы рака желудка Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.

Происшествия Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.

Футбол Тренировку «Баварии» остановили из-за подозрения на инфаркт Толиссо Полузащитнику футбольного клуба «Бавария» Корентину Толиссо стало плохо во время тренировки немецкой команды, которую пришлось прервать из-за инцидента.

Политика Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х «Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Шоу-бизнес Пугачева написала, на кого похож сын Собчак Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Авто Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.