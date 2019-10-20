РПЛ
Газета.Ru«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" закончился минимальной победой самарской команды и массовой дракой, по итогам которой были наказаны не только футболисты, но и оба главных тренера - Владимир Федотов и Миодраг Божович.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс 08:15
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