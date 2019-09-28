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Московский КомсомолецГол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»
Начался 11 тур чемпионата России по футболу. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Команда Миодрага Божовича обыграла подопечных Александра Григоряна со счетом 2:0.
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Соболев продолжает забивать за «Крылья». Почему в его игре не все идеально?
Спорт-Экспрессвчера в 11:25
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Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 27 сентября в 07:48
Космос
Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
РИА Новости вчера в 23:08
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру вчера в 08:20
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Армия и оружие
Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-35
Россия может начать поставки истребителей Су-35 в Турцию. В данный момент стороны ведут переговоры.
ТК Звезда 27 сентября в 08:20
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге
Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Политика
В Азербайджане высказались о ходе карабахского урегулирования
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.
RT на русском вчера в 21:45
Футбол
Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Здоровье
Что поможет снизить уровень сахара в крови, рассказали врачи
Врачи рассказали, что снизить уровень сахара в крови помогут обычные продукты.
ГлавУфа 27 сентября в 08:07
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском вчера в 20:42
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Экономика
Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы
Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости вчера в 08:22
Авто
На вторичном авторынке России сменился лидер
Автоновости дня вчера в 07:13
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Политика
Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент
Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Происшествия
Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 доехал до дилеров
В октябре текущего года на китайском рынке начнутся продажи полноразмерного внедорожника Hengtian L4600, который является бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 08:43
Политика
В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы
Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Театры
Скончался режиссер Марк Захаров
URA.Ru вчера в 05:25
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета 27 сентября в 23:41