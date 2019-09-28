РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»

Начался 11 тур чемпионата России по футболу. В Самаре местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Команда Миодрага Божовича обыграла подопечных Александра Григоряна со счетом 2:0.
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«Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом»

LiveSport.ruвчера в 08:53

Оттолкнулись от дна: Соболев и Канунников принесли «КС» важнейшую победу над «Тамбовом»

Терравчера в 09:26

Комбаров: «Пусть Соболев забивает, получает награды, а игроки «Крыльев» будут за него радоваться!»

Sport24.ruвчера в 12:55

Как «Крылья» побили «Тамбов» - 2:0: все голы матча 11-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 09:14

«Крылья Советов» одержали третью победу в чемпионате России

Волжская коммунавчера в 09:25

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» благодаря голам Соболева и Канунникова

Чемпионатвчера в 08:54

Соболев продолжает забивать за «Крылья». Почему в его игре не все идеально?

Спорт-Экспрессвчера в 11:25
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Политика

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации

По словам господина Пискарева, комиссия направит материалы расследования в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для привлечения DW к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России «для принятия решения о дальнейшей аккредитации» издания.
Коммерсантъ 27 сентября в 07:48
Космос

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

РИА Новости вчера в 23:08
Авто

Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети

Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру вчера в 08:20
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Армия и оружие

Россия и Турция ведут переговоры о поставках истребителей Су-35

Россия может начать поставки истребителей Су-35 в Турцию. В данный момент стороны ведут переговоры.
ТК Звезда 27 сентября в 08:20
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Политика

В Азербайджане высказались о ходе карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что в течение последнего года в урегулировании карабахского конфликта не было достигнуто прогресса.
RT на русском вчера в 21:45
Футбол

Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции

Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Известия вчера в 19:59
Здоровье

Что поможет снизить уровень сахара в крови, рассказали врачи

Врачи рассказали, что снизить уровень сахара в крови помогут обычные продукты.
ГлавУфа 27 сентября в 08:07
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Политика

Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Здоровье

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском вчера в 20:42
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Экономика

Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы

Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.
РИА Новости вчера в 08:22
Авто

На вторичном авторынке России сменился лидер

Автоновости дня вчера в 07:13
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Авто

Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 доехал до дилеров

В октябре текущего года на китайском рынке начнутся продажи полноразмерного внедорожника Hengtian L4600, который является бюджетным аналогом Toyota Land Cruiser 200.
Тарантас Ньюс вчера в 08:43
Политика

В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.
ТАСС вчера в 17:01
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Театры

Скончался режиссер Марк Захаров

URA.Ru вчера в 05:25
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета 27 сентября в 23:41
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Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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