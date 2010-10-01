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MetaratingsMetaratings«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»

Стартовый матч 11-го тура российской Премьер-Лиги прошёл в Самаре, где местные «Крылья Советов» принимали «Тамбов». Основные события встречи произошли во втором тайме.
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