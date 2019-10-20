Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.

Благополучная серия южноуральцев прервалась. «Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.

«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге

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