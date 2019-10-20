РПЛ
Спорт день за днем«Крылья Советов» спустя пять лет победили в Оренбурге
Благополучная серия южноуральцев прервалась. «Крылья» не могли выиграть в Оренбурге пять лет. В последний раз это случилось 29 сентября 2014-го года, тогда волжане победили 1:0.
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Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот.
— Миодраг Божович, югославский футболистСпорт-Экспресс вчера в 08:15
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«Крылья Советов» переиграли в гостях «Оренбург», одержав третью победу подряд
Советский спортвчера в 06:29
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
Министр экономики из Бурятии стал чиновником в Забайкалье
Из биографии нового для Забайкалья чиновника известно, что Александр Бардалеев родился в 1979 году в городе Улан-Удэ, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов с отличием, учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов на кафедре «Ценные бумаги».
REGNUM вчера в 23:47
Музыка
Омич выступил на шоу «Голос», но в следующий тур не прошел
Песня жюри понравилась, а вот исполнитель не очень – в следующий тур омич не прошел.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 06:16
Авто
В Новосибирске владельцу Bentley Bentayga насчитали рекордный налог
Повышающий коэффициент применяется в соответствии с перечнем легковых авто средней стоимостью от 3 млн рублей, который размещается ежегодно не позднее 1 марта на сайте Минпромторга России.
RuNews24.ru вчера в 23:34
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Трампа оставить около 200 военных на востоке Сирии
Известия вчера в 23:23
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".
Российская газета вчера в 14:49
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Lenta.ru вчера в 08:22
Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
РБК 19 октября в 14:25
Происшествия
В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
REGNUM вчера в 22:42
Происшествия
В Петербурге маршрутка опрокинулась из-за столкновения с трамваем
В Петербурге из-за столкновения трамвая с маршрутным автобусом пострадало более десяти человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РБК вчера в 12:38
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek.ru составили ТОП-5 недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 06:57
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Наука
Удалось замедлить старение морских свинок
МедиаПоток 19 октября в 09:41
Армия и оружие
Шойгу: действия Турции в Сирии лишили охраны 12 тюрем с боевиками
Как пояснил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на форуме по безопасности в Китае: "В результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались восемь лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев".
РЕН ТВ вчера в 23:13
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия
В Чили число погибших в результате протестов выросло до 10 человек
Десять человек погибли в результате протестов в Чили, большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, следует из заявления властей.
РИА Новости вчера в 21:05
Кино
Режиссер Коппола поддержал Скорсезе и раскритиковал фильмы Marvel
NewInform вчера в 13:46
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:29
Гаджеты
Эксперты считают, что Intel не суждено догнать TSMC в сфере литографии
На этой неделе компания TSMC отчиталась о результатах деятельности в третьем квартале, ещё раз напомнив о своём прогрессе в сфере освоения новых ступеней литографии.
3DNews вчера в 08:39
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
25% россиян считают себя «жертвами перестройки»
Опрос проводился после того, как зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес министра труда Максима Топилина обращение с предложением создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
Известия вчера в 21:50
Армия и оружие
В Алеппо студенты протестуют против присутствия американских войск
Более 2 тысяч студентов и преподавателей Алеппского университета, второго по величине и значению вуза Сирии после Дамасского, вышли на митинг против американского присутствия в стране, сообщил журналистам декан факультета технических наук Абдурахман Шейх Абдул.
РИА Новости вчера в 22:04
Футбол
«Гэлакси» Ибрагимовича вышел во 2-й раунд плей-офф MLS
Клуб «Миннесота Юнайтед» на своем поле принимал «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче предварительного раунда плей-офф Западной конференции MLS.
Матч ТВ вчера в 22:57
Армия и оружие
СМИ узнали о «нештатной ситуации» на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Здоровье
Минздрав обнародовал принципы обновления кадров здравоохранения
Минздрав обнародовал принципы обновления кадров здравоохранения В понедельник регионы РФ начнут анализ мощностей первичного звена здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Интернет
В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей
В Сочи представили мессенджер со встроенной системой быстрых платежей на базе российской платформы «Серафим».
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Происшествия
Боец Росгвардии погиб во время экзамена
Lenta.ru вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде
Вечерняя Москва вчера в 22:47