РПЛ
Вести.RuАлександр Соболев вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев стал единоличном лидером гонки бомбардиров чемпионата России по футболу. Теперь на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.
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Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Происшествия
В больнице, где лежит Заворотнюк, проходит служебное расследование
В больнице, где лежит Заворотнюк, проходит служебное расследование Медсестру, которая сделала снимки умирающей звезды, планируют привлечь к ответственности.
Экспресс газета 02:42
Общество
Нидерланды отказались называть себя Голландией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
Кино
Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»
Piter.tv вчера в 15:32
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс 04 октября в 07:20
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат вчера в 07:39
Футбол
«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека
При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
RT на русском 04 октября в 02:55
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 03 октября в 04:57
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru 04 октября в 23:15
Здоровье
О чем сигнализирует дергающийся глаз
Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своих похоронах
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как видит свои похороны в будущем. Об этом она заявила в эфире Первого канала.
ТК Звезда вчера в 17:29
Происшествия
Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка
В Сбербанке заявили, что утечка затронула 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в свободный доступ.
РБК вчера в 14:56
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Общество
Турок поразили русские слова из 34 букв
Газета указала, что многие изучающие русский язык турки и так сталкиваются со сложностями, однако есть действительно трудные задачи — например, произнесение слов из 24 или 32 букв.
Известия вчера в 16:12
Музыка
Опубликован кадр из «Симпсонов» с Гомером в образе Фредди Меркьюри
РИА Новости вчера в 23:15
Гаджеты
Новый Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Интернет
Google создал кладбище «убитых» сервисов
Есть даже отдельный сайт с виртуальным кладбищем проектов Google — там есть список всех 180 закрытых приложений, сервисов и устройств.
Sibnet Новости 03:33
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Известия вчера в 17:02
Политика
Россия и Япония обсуждают сотрудничество в космической сфере
Вице-премьер России Максим Акимов назвал темы прошедших переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Киото, где проходит Международный форум науки и технологий в обществе.
News.ru 01:52