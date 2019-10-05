Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев стал единоличном лидером гонки бомбардиров чемпионата России по футболу. Теперь на счету 22-летнего форварда десять забитых мячей после 12 игр сезона-2019/20.

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Александр Соболев вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

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