Политика

РИА НовостиРИА Новости«Крым был бы наш»: на украинском ТВ поспорили из-за русского языка

Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
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