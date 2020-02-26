Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.

«Крым был бы наш»: на украинском ТВ поспорили из-за русского языка

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