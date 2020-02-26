Политика
РИА Новости«Крым был бы наш»: на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
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Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Владимир Зеленский учредил на Украине День сопротивления "оккупации" Крыма и Севастополя, новый праздник будут ежегодно отмечать 26 февраля.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова замуровала дверь в квартиру погибшего сына
Сын Безруковой от первого брака с артистом Игорем Ливановым погиб почти 5 лет назад, 14 марта 2015 года.
Здоровье
Обнаружен человек, у которого в мочевом пузыре синтезируется алкоголь
Медики указывают на то, что в организме женщины непрерывно вырабатывается алкоголь, который выходит вместе с мочой.
Авто
Chery объявила рублевые цены на семиместный кроссовер Chery Tiggo 8
Как сообщает пресс-служба бренда, 1 марта текущего года стартуют официальные продажи семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 в максимальной комплектации PRESTIGE.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Религия
Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу
Участники межправославной встречи в Аммане решили провести до конца года ещё одну встречу и пригласили Константинопольского патриарха Варфоломея присоединиться к диалогу, говорится в коммюнике по итогам совещания.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Шоу-бизнес
Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова
В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Общество
Тимати закрыл свой Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) закрыл свою страницу в инстаграме после того, как американский хип-хоп исполнитель Талиб Квели обвинил его в нацизме, сообщает Intermedia.
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Сочи криминалистов центрального аппарата СК для помощи в поиске пропавших в акватории Черного моря подростков, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Реал — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
Аргентинский форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не попал в стартовый состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и начнет игру на скамейке запасных, сообщается на сайте УЕФА.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Космос
Астрономы нашли у Земли второй спутник
Астрономы обнаружили у Земли второй естественный спутник, которым стал малый астероид 2020 CD3.
Общество
Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея
Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Происшествия
В Финляндии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Судьи по делу «Сети» в Петербурге уехали из суда на машине ФСБ
Именно ФСБ расследовала дело о создании организации «Сеть», которая признана в России террористической. Фигуранты дела жаловались на пытки.
Общество
В Минздраве Украины назвали результаты тестов эвакуированных из КНР
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил о первых результатах тестов на коронавирусную инфекцию, которые проходили эвакуированные из Китая граждане.
Спорт
Представитель МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд допустил возможность отмены летней Олимпиады, которая должна состояться в 2020 году в Токио, из-за вспышки коронавируса.
Общество
Принц Гарри вернулся в Великобританию в одиночестве
Принц Гарри вернулся в Великобританию из Канады.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.