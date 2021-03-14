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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма на летний период за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. руб. за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Суточно.ру", сравнившего ранние бронирования на лето пользователей за сентябрь 2020 года — февраль 2021 года с тем же периодом годом ранее.В источнике
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Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания Выросшие издержки отельеров и собственников курортной недвижимости привели к увеличению стоимости размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма и Краснодарского края на 14 – 15%.
Коммерсантъ18:21

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Проживание на российских курортах сильно подорожало

Профиль21:08

Турэксперты рассказали о подорожании отдыха в Крыму

News.ru20:39

Проживание на российских курортах резко подорожало

Lenta.ru20:11

Турэксперты раскрыли, на сколько подорожал отдых в Крыму

URA.Ru19:54

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Коммерсантъ18:21
Интересное

Набиуллина предложила продлить программу льготной ипотеки в 24 регионах России

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в отдельных субъектах Российской Федерации спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому в них целесообразно продлить действие льготной ипотеки в качестве антикризисной меры.
Evo-rus.com12 марта в 07:34

В Госдуме предложили создать новый кодекс

Глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил создать Крестьянский кодекс, который стал бы своего рода учебником для тех, кто живёт и работает на селе.
РИА Новости20:55

Замглавы администрации Смидовичского района ЕАО попал под следствие

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК РФ) возбудили в отношении первого заместителя главы администрации Смидовичского района Еврейской автономной области.
Российская газета21:00

Драчёв выступил против вручения Большунову госнаграды за победу в Кубке мира

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчёв прокомментировал предложение представить российского лыжника Александра Большунова к государственной награде за победу в Кубке мира по итогам сезона.
RT на русскомвчера в 14:48