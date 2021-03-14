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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания Выросшие издержки отельеров и собственников курортной недвижимости привели к увеличению стоимости размещения в гостиницах и частных апартаментах Крыма и Краснодарского края на 14 – 15%.В источнике
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С чего всё началось

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Краткосрочная аренда жилья на курортах Крыма на летний период за год подорожала на 14%, до 3,1 тыс. руб. за ночь, Краснодарского края — на 15%, до 2,9 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Суточно.ру", сравнившего ранние бронирования на лето пользователей за сентябрь 2020 года — февраль 2021 года с тем же периодом годом ранее.
Коммерсантъ18:21

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Отдых в Крыму подорожал на 15%

Рамблер03:59

Крым и Краснодарский край растут в цене проживания

Коммерсантъ18:21

Проживание на российских курортах сильно подорожало

Профиль21:08

Турэксперты рассказали о подорожании отдыха в Крыму

News.ru20:39

Проживание на российских курортах резко подорожало

Lenta.ru20:11

Турэксперты раскрыли, на сколько подорожал отдых в Крыму

URA.Ru19:54

На курортах Краснодарского края резко подорожало проживание

Кубань 2400:55
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В Госдуме прокомментировали визит китайской делегации в Крым

Китай демонстрирует взвешенный подход ко всему происходящему в мире, и если в Крыму есть интересы, то связь с этим регионом нужно развивать, заявил «Известиям» депутат Госдумы от региона Руслан Бальбек в понедельник, 15 марта.
Известия03:52

Reuters узнал о планах ЕС начать переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил агентству, что в Евросоюзе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), который занимается разработкой и продвижением «Спутника V» (имя чиновника агентство не называет).
РБК03:46

Минэкономразвития предложило ввести кешбэк для инвесторов

Как ранее сообщала "РГ", Минэкономразвития предложило существенно расширить сферу действия механизма СЗПК, базу компенсационных налогов и рамки стабилизационной оговорки, а также в качестве одного из вариантов возмещения затрат инвестора предоставлять налоговый вычет по отдельным налогам (налог на прибыль организаций, НДПИ, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог).
Российская газета03:15