Экономика
РИА Новости КрымКрым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников
В Севастополе ЦБ зафиксировал всего 3 таких операции на сумму чуть более 47 тыс. рублей. В Крыму – 21 на сумму около 475 тыс рублей. В Крыму чаще стали воровать деньги с банковских карт >> Юридических лиц, которые попались на уловки мошенников, также больше в Москве.
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Центробанк опубликовал годовую статистику по возврату денег, похищенных кибермошенниками
Областная газета20 февраля в 00:04
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«Зенит» огласил состав на матч с «Ислочью»
Напомним, что недавно "Зенит" обыграл "Кайрат" в товарищеском матче.
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Названа причина обысков у биатлонистов сборной России
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
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Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации
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Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
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LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
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Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Политика
Ищенко описал, что начнется, если белорусская элита свергнет Лукашенко
Свержение Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии означает начало конфликта внутри белорусской номенклатуры.
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США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
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Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
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В Китае опубликовали новый список препаратов для лечения коронавируса
В список лекарств, рекомендованных китайскими чиновниками от коронавируса, вошел советский препарат «Арбидол».
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Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Теннис
Медведев прокомментировал поражение от Симона на турнире в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги матча против Жиля Симона в четвертьфинале турнира в Марселя.
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«Умная» контактная линза распознает болезни глаз путем изменения цвета
Политика
Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США
Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Общество
Россиян хотят штрафовать за борщевик
Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
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В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Авто
Тото Вольф лично тестировал систему DAS
Новая система DAS (Dual Axis Steering), представленная Mercedes на тестах в Барселоне, стала одной из главных тем разговоров на этой неделе и ещё долго будет привлекать внимание.
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Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
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«Рубин» потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно
Сегодня, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно . По его итогам больше всех потратил казанский "Рубин".
Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
В мае этого года на американском стриминговом сервисе HBO Max выйдет новый эпизод сериала «Друзья».
Общество
В Великобритании решили ужесточить миграционную политику
По итогам Brexit, в Великобритании решили ввести новую, более строгую иммиграционную систему, которая поможет снизить приток в страну иностранных граждан.
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».