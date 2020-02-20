В Севастополе ЦБ зафиксировал всего 3 таких операции на сумму чуть более 47 тыс. рублей. В Крыму – 21 на сумму около 475 тыс рублей. В Крыму чаще стали воровать деньги с банковских карт >> Юридических лиц, которые попались на уловки мошенников, также больше в Москве.

Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

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Общество Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации Россияне старше 40 лет смогут брать отгул на работе для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta, оснащенной 1,8-литровым агрегатом с 16 клапанами мощностью 117 л.с. Для переоборудования LADA Granta используются готовые Granta в стандартной комплектации с 1,6-литровым ДВС ВАЗ-21127 на 106 л.с.

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