Экономика

РИА Новости КрымРИА Новости КрымКрым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

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В Севастополе ЦБ зафиксировал всего 3 таких операции на сумму чуть более 47 тыс. рублей. В Крыму – 21 на сумму около 475 тыс рублей. В Крыму чаще стали воровать деньги с банковских карт >> Юридических лиц, которые попались на уловки мошенников, также больше в Москве.
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Крым и Севастополь не пользуются популярностью у кибермошенников

РИА Новости Крым19 февраля в 07:45

Центробанк опубликовал годовую статистику по возврату денег, похищенных кибермошенниками

Областная газета20 февраля в 00:04
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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