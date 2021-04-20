Крым и Севастополь получат 3 млрд рублей на водоснабжение
Ещё 3 млрд рублей выделили Крыму на решение проблемы с водой. Часть субсидий получит Севастополь. Средства предоставило Минэкономразвития России.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей
Субсидия будет направлена на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения отремонтируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.
Минэкономразвития России02:09
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Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей
Минэкономразвития России02:09
Минэкономразвития направило 3,3 миллиарда на водоснабжение Крыма и Севастополя
Вести.Севастополь04:23