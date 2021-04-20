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Известия

Крым и Севастополь получат 3 млрд рублей на водоснабжение

Ещё 3 млрд рублей выделили Крыму на решение проблемы с водой. Часть субсидий получит Севастополь. Средства предоставило Минэкономразвития России.В источнике
С чего всё началось

Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей

Субсидия будет направлена на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения отремонтируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.
Минэкономразвития России02:09

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Губернатор Севастополя сообщил о планах по освоению субсидии от минэкономразвития в 1,1 млрд рублей

Новый Севастополь10:02

Минэкономразвития направило дополнительно на водоснабжение Крыма и Севастополя 3.3 млрд рублей

Минэкономразвития России02:09

Минэкономразвития направило 3,3 миллиарда на водоснабжение Крыма и Севастополя

Вести.Севастополь04:23

Крым и Севастополь получили еще 3,3 млрд рублей на борьбу с засухой

Московский Комсомолец04:22

Минэкономразвития направило 3,3 млрд рублей на водоснабжение Крыма

Российская газета03:43

Крым и Севастополь получили еще 3,3 млрд рублей на водоснабжение

ТАСС02:49

Минэкономразвития направило 3,3 млрд руб. на водоснабжение в Крыму

РБК08:13
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