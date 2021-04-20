Субсидия будет направлена на геологоразведку и ремонт трубопроводов. Планируется бурение 47 новых скважин питьевой воды, 17 в Севастополе и 30 в Крыму. В ходе работ по сокращению потерь в системах водоснабжения отремонтируют более 61 км трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

Минэкономразвития России 02:09