Экономика

REGNUMREGNUMКрым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции

В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
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с чего всё началось

Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию

Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.
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Поклонская прокомментировала развод

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