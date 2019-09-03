Экономика
REGNUMКрым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции
В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.РИА Новости15:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Сирия заключила с Крымом контракт на поставку продуктов через Феодосию и Севастополь
Народные новости15:50
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:53, Вашингтон
Политика
Зеленский пообещал не стоять перед Трампом с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не будет стоять с протянутой рукой во время встречи с главой Белого дома.
РЕН ТВ вчера в 01:11
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
В штате Вирджиния объявили режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм в своём Twitter заявил, что объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ураганом «Дориан».
RT на русском 19:16
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец 12:14
Политика
Зариф заявил о невозможности пересмотра иранской ядерной сделки
Ранее Зариф заявил, что Иран 5 сентября может объявить о новом сокращении обязательств по ядерной сделке, если к этому дню европейские державы не вернутся к исполнению своих обязательств.
Парламентская газета 06:23
Футбол
«Рома» во второй раз за последний месяц помогла найти пропавших детей
Итальянский футбольный клуб «Рома» помог найти пропавшего в Бельгии девятилетнего мальчика. Ребенок разыскивался последние 12 дней.
Матч ТВ 21:44
Футбол
«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ 14:20
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Музыка
Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни
Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.
Lenta.ru 17:02
Общество
Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане
Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Политика
Премьер-министр Украины назвал приоритеты работы нового правительства
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритеты работы нового правительства. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Lenta.ru 09:10
Общество
Рособрнадзор сообщил о дополнительном периоде ЕГЭ в сентябре
В России с 3 по 20 сентября пройдёт дополнительный период единого государственного экзамена, в рамках которого экзамены сдадут около 10 тыс. человек.
RT на русском 18:44
Космос
Борисова возмутил «огромный разброс» в оценках стоимости лунной программы
Вице-премьер Юрий Борисов выразил возмущение в связи с тем, что оценка средств, необходимых на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, варьируется от 1 трлн до 1,7 трлн рублей.
Взгляд.ру 00:20
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
Sputnik Таджикистан 02:35
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Общество
В школе Краснодара, где 24 первых класса, провели четыре линейки
В школе Краснодара, где сформировали целых 24 первых класса, в понедельник, 2 сентября, провели сразу четыре линейки.
СочиСтрим 10:23
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru 13:35
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Политика
Джонсон выступил против проведения досрочных выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов, сообщает Sky News.
RT на русском 13:30
Происшествия
В Москве у уличных фотографов изъяли трех краснокнижных сов
Инспекторы департамента природопользования столицы изъяли у фотографов на улице Кузнецкий мост трех сов, которые занесены в Красную книгу, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
РИА Новости 11:00
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29