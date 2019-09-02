Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКрым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию

Часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть дальше будет поставлена "на материк", отметил он.
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с чего всё началось

Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию

Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.
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