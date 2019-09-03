Политика
REGNUMКрым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции
В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
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Сирия заключила с Крымом контракт на поставку продуктов через Феодосию и Севастополь
Народные новости15:50
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:01, Вашингтон
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Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
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Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
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Sportbox.RU 17:26
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Происшествия
Илью Азара и Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
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Ведомости 17:48
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
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РИА Новости 14:05
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
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РБК 07:52
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Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в желании разрушить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы.
РИА Новости 08:09
Общество
Большая черепаха повадилась ползать в пивную
Житель британского города Тьюксбери, графство Глостершир, приучил свою черепаху ползать в паб. Об этом пишет издание Daily Star.
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Эксперты назвали безопасные для фигуры продукты
Некоторые продукты, которые находятся в черном списке поклонников здорового образа жизни, никак не влияют на фигуру.
ToDay News Ufa 16:55
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Технологии
РЖД совместно ФРИИ запускает собственный корпоративный акселератор
Фото: Global Look Press © Anton Belitsky «Российские железные дороги» запускает собственный корпоративный акселератор, рассчитанный на технологичные стартапы, сообщает Rubase.
Газета Малый бизнес 10:31
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
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Физики спрятали механическую волну внутри «виртуального поглотителя»
Авторы называют полученную систему «виртуальным поглотителем», так как она имитирует поглощение в том смысле, что подавляет рассеяние и отражение, но при этом не происходит потерь энергии или преобразования ее в другие формы.
N+1 07:26
Политика
«Список Ланового» появился на выборах в Москве
Народный артист СССР Василий Лановой рассказал о планах отдать голос на выборах в Мосгордуму.
Москва 24 13:31
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском 15:11
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
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Наука
Учёные выяснили, как бактерии блокируют антибиотики
Медики выяснили, как бактерии блокируют антибиотики и нашли слабые места вирусов.
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Железному человеку установили памятник в Италии
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Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
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Происшествия
В Нью-Джерси отменили парад после обнаружения взрывчатки
В американском городе Саут-Плейнфилд (штате Нью-Джерси) отменили парад по случаю Дня труда после обнаружения взрывчатки, сообщает ABC.
МИР 24 17:43
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Наука
Гормональная терапия при менопаузе может спровоцировать рак
Ученые выяснили последствия при заместительной гормональной терапии в период менопаузы.
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