Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.

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Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" подписал контракт на сумму 2 млн долларов с компанией из Дамаска на поставку сельхозпродукции, документ будет действовать до 31 декабря текущего года.

Крым и Сирия заключили контракт на 2 млн долларов

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