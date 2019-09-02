Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.

с чего всё началось

Часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть дальше будет поставлена "на материк", отметил он.

Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Политика В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.

Происшествия 10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.

Политика Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.

Общество Названо количество работающих россиянок В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Политика Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей В адрес южнокорейского посольства в Токио поступило письмо с угрозами и требованием «убраться вон», а также пулей.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Политика Канделаки считает отставку премьера Грузии ударом по радикалам Саакашвили Российская телеведущая Тина Канделаки высказалась по поводу отставки Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра Грузии.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Общество Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Экономика Названы самые популярные у россиян товары по акции Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.