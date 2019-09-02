Экономика
РИА НовостиКрым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию
Часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть дальше будет поставлена "на материк", отметил он.
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с чего всё началось
Крымско-сирийский торговый дом "Содружество" заключил контракт на 2 миллиона долларов с сирийской компанией по экспорту сельхозпродукции, сообщил РИА Новости директор торгового дома Сергей Голяндин.РИА Новостивчера в 15:43
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Сирия заключила с Крымом контракт на поставку продуктов через Феодосию и Севастополь
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