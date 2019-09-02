Экономика
REGNUMКрым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции
В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
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Сирия заключила с Крымом контракт на поставку продуктов через Феодосию и Севастополь
Народные новости15:50
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 17:10, Вашингтон
Кино
Кара Делевинь рассказала, как навыки модели мешают играть в кино
Британская модель и актриса Кара Делевинь призналась, что во время съемок в первых фильмах ей пришлось переучиваться, чтобы избавиться от привычек из модельного бизнеса, которые мешали работе в кино.
Культуромания 15:35
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на акции 27 июля
Ранее о появлении нового фигуранта по имени Эдуард в деле о массовых беспорядках 27 июля сообщила координатор юридической помощи «ОВД-инфо» Алла Фролова.
Ведомости 15:42
Общество
В Краснодаре открыли школу с 24 первыми классами – от «А» до «Ш»
Рекордное количество первых классов набрали в краснодарской школе на улице Героя Аверкиева, 32.
Фонтанка.Ру 07:56
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Путешествия
Индия снизила стоимость электронных виз
Власти Индии в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, в том числе для граждан РФ, следует из данных на портале правительства Индии.
Интерфакс 07:58
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Экономика
Сбербанк вдвое снизил стоимость годового обслуживания премиальных кредитных карт
Сбербанк предлагает оформить премиальные кредитные карты World Mastercard Black Edition или Visa Signature со скидкой 50% на годовое обслуживание.
Банки.ру 03:51
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Энергетика
Минфин РФ сообщил о падении цен на нефть марки Urals
По итогам января-августа 2019 года средняя цена нефти марки Urals составила 64,54 доллара за баррель.
REGNUM 10:36
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Политика
Экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта.
Газета.Ru 16:24
Здоровье
Терапевт дала советы людям, чувствительным к магнитным бурям
С 31 августа 2019 года наступил период сильных магнитных возмущений, которые для многих людей не проходят бесследно.
Дни24 13:01
Политика
Премьер Грузии объявил об отставке
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил о решении уйти в отставку. Пост с соответствующим заявлением он разместил в своём Facebook.
RT на русском 04:32
Политика
Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском 14:53
Общество
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Шоу-бизнес
Волочкова пришла в школу к дочери на 1 сентября без лифчика
Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила сделать сюрприз своей дочери Ариадне и пришла к ней в школу прямо на занятия в школе.
Народные новости 12:14
Спорт
Антидопинговое агентство США сняло обвинения с легкоатлета Коулмана
В результате USADA сняло обвинения и временную дисквалификацию, поэтому Коулман сможет принять участие в чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, который пройдет с 28 сентября по 6 октября.
Известия 16:16
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12