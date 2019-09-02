Экономика

REGNUMREGNUMКрым и Сирия подписали договор о поставках сельхозпродукции

В Дамаске крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию, сообщает 2 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на директора торгового дома Сергея Голяндина.
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