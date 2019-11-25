Политика

РИА НовостиРИА НовостиКрым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида". По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.
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с чего всё началось

Крым инициирует международный трибунал по Керченской провокации

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новостивчера в 19:17

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Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

РЕН ТВвчера в 23:30

Россия организует международный трибунал для суда над Украиной

URA.Ruвчера в 22:45

Крым пригрозил Киеву международным трибуналом по Керченской провокации

Московский Комсомолецвчера в 22:34

Крым созовет международный трибунал по «керченскому инциденту»

РБКвчера в 22:31

В Крыму намерены созвать трибунал по инциденту в Керченском проливе

RT на русскомвчера в 23:12

В Крыму призвали Киев придерживаться статуса Керченского пролива

РИА Новостивчера в 23:29

Крым начал процедуру созыва трибунала по провокации в Керченском проливе

Вести.Ruвчера в 20:08
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

ТАСС 00:11
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Финансы

Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях

Глава ВТБ Андрей Костин порекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях и выразил уверенность в стабильности российской валюты в перспективе.
ФАН вчера в 20:09
Экономика

Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ

Есть и другие критерии, но ключевые – доходность и доля ФНБ, говорит федеральный чиновник, если финансирование проекта рассчитано, например, на 10 лет, то и ставка будет определена по 10-летним ОФЗ (сейчас – 6,5%).
Ведомости вчера в 17:08
Музыка

«Детское Евровидение 2019» выиграла участница из Польши

Коммерсантъ вчера в 14:28
Экономика

Иллюзия Пауэлла: экономика должна расти быстрее, чем долги

В недавних показаниях Объединенного экономического комитета Конгресса США Джером Пауэлл заявил, что долг растет быстрее экономики, что чревато последствиями.
Вести.Финанс 22 ноября в 13:35
Гаджеты

Huawei улучшила Mate 30 Pro и Watch GT2

Huawei выпустила обновления прошивки для Mate 30 Pro и Watch GT2, в результате чего смартфон и часы должны стать лучше.
iXBT.com 00:24
Экономика

Силуанов дал оценку предложению освободить малоимущих от НДФЛ

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что при реализации идеи об освобождении малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ, 13%) нужно взвесить все плюсы и минусы.
Газета.Ru 23 ноября в 11:05
Футбол

Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку

Болельщики голландского клуба «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, призывают российского специалиста подать в отставку после серии неудовлетворительных результатов.
RT на русском вчера в 14:11
Транспорт

Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:29
Кино

Игры уже стали новым кино, и вот почему

Скриншот из игры Death Stranding © Kojima Productions Получается, единственным способом понять, о чем вообще идет речь, остается опыт взаимодействия с Death Stranding — похожим образом с точки зрения драматургии структурированы, например, сериал «Остаться в живых» и другие произведения Джей Джей Абрамса, Деймона Линделофа («Оставленные») и их соратников по золотому веку телевидения.
Афиша Daily 22 ноября в 02:30
Происшествия

Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки

Lenta.ru вчера в 03:12
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего чемпионского титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 08:14
Экономика

В светлый путь: найден способ побороть кромешную тьму на дорогах

Правительству предложили три способа экономии на электричестве, что позволит найти деньги для освещения трасс.
Известия вчера в 16:01
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru 23 ноября в 18:01
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском вчера в 04:07
Спорт

Лыжники Коми отправятся на первый этап Кубка мира

ИА БНК вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Актуальные Новости 23 ноября в 04:50
Происшествия

В Красноярске столкнулись два автобуса

Два автобуса столкнулись на улице Крупской в Красноярске, в результате пострадали шесть человек.
ТАСС вчера в 23:31
Армия и оружие

Турция атакует курдов боевыми дронами

Очевидно, что Турция продолжает строить планы и готовиться к более жестким действиям против курдских вооруженных формирований «Сирийских демократических сил» (СДС).
Независимая газета вчера в 12:33
Происшествия

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 23:11
Гаджеты

Xiaomi анонсировала дрель-шуруповерт за 28 долларов c зарядкой от USB

Компания Xiaomi намеревается уже в скором времени выпустить дрель-шуруповерт.
Planet Today вчера в 10:29
Общество

В 2020 году начнется серийное производство российского электромобиля

МонаВиста 23 ноября в 10:24
Происшествия

Два горняка пропали при пожаре на шахте в Коми

Известия 00:03
Политика

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
РИА Новости вчера в 22:00
Армия и оружие

Эксперт объяснил невозможность нанесения ядерного удара по России

Потенциальный противник не станет наносить по территории России ядерные удары, так как это приведет к гарантированному ответу и разрушительным последствиям, об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.
Экономика сегодня вчера в 05:58
Политика

Майкл Блумберг официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший мэр Нью-Йорка, один из самых богатых людей в мире Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку.
Коммерсантъ вчера в 10:44
Политика

Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость

Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Вести.Ru вчера в 10:50
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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