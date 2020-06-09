Путешествия
ТАССКрым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
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Министерство туризма Крыма планирует открыть полуостров для туристов с 1 июля
Версия.Инфо06 июня в 07:15
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Политика
Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок
Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
Происшествия
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Адвокат Михаила Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП. Об этом Вадим Яловицкий рассказал в интервью телеканалу "360".
Piter.tv 05:50
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Политика
В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев
Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 09:23
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
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Piter.tv вчера в 15:56
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
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Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Политика
Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы
Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
Взгляд.ру 12:03
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Evo-rus.com 11:15
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Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Шоу-бизнес
Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной
Экспресс газета 01:18
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце не стала требовать от Прилучного алиментов
Муцениеце, как выяснилось, не подала заявления на взыскание алиментов. Пока что актриса только требует развода.
7Дней.ру 06:30
Здоровье
В Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 249 новых зараженных COVID-19.
Городовой вчера в 06:09
Армия и оружие
ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР
Донецк, 8 июня 2020, 19:55 — REGNUM Обстрелам из миномётов калибром 82 мм со стороны ВСУ подверглись вечером 8 июня посёлок Спартак и село Куликово в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM вчера в 12:55
Происшествия
Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно
Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.
Фонтанка.Ру 11:56
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В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Российская газета 09:02
Экономика
Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей
Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Политика
Меркель провела телефонный разговор с Путиным
Газета.Ru 11:12
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
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