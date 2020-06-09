Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Политика Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. 414

Происшествия Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП Адвокат Михаила Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП. Об этом Вадим Яловицкий рассказал в интервью телеканалу "360". 1,8K

Политика В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,1K

Политика Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко. 2

Футбол Глава РФС ответил на критику Федуна Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Шоу-бизнес Агата Муцениеце не стала требовать от Прилучного алиментов Муцениеце, как выяснилось, не подала заявления на взыскание алиментов. Пока что актриса только требует развода.

Армия и оружие ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР Донецк, 8 июня 2020, 19:55 — REGNUM Обстрелам из миномётов калибром 82 мм со стороны ВСУ подверглись вечером 8 июня посёлок Спартак и село Куликово в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Происшествия Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП. 156

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 9

Происшествия Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым. 8

Происшествия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ. 18