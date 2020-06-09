Путешествия

ТАССТАССКрым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Об этом сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Власти назвали дату открытия Крыма для туристов из других регионов

РБК11:33

Крым с 1 июля откроется для туристов

РИА Новости09:42

Министерство туризма Крыма планирует открыть полуостров для туристов с 1 июля

Версия.Инфо06 июня в 07:15

Аксенов разрешил россиянам приезжать на отдых в Крым с 1 июля

РИА Новости Крым09:23

Россиян ждут в Крыму на отдых с 1 июля

КИА09:04

Туристов начнут пускать в Крым с 1 июля – Аксёнов

ИА Крыминформ09:03

Туристов из других регионов России ждут в Крыму уже с 1 июля

КП - Крым09:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года.
Вести.Ru 07:57
414
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП

Адвокат Михаила Ефремова опроверг признание актером вины в ДТП. Об этом Вадим Яловицкий рассказал в интервью телеканалу "360".
Piter.tv 05:50
1,8K
Хоккей

«Трактор» заключил контракт с защитником «Баффало» Пилутом

REGNUM 12:13
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
771
Политика

В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
9
Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране

Piter.tv вчера в 15:56
320
Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
5,1K
Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Взгляд.ру 12:52
2
Политика

Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы

Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.
Взгляд.ру 12:03
2
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Evo-rus.com 11:15
40
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
730
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
92
Шоу-бизнес

Появилась последняя программа с участием Юлии Норкиной

Экспресс газета 01:18
27
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце не стала требовать от Прилучного алиментов

Муцениеце, как выяснилось, не подала заявления на взыскание алиментов. Пока что актриса только требует развода.
7Дней.ру 06:30
Здоровье

В Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 249 новых зараженных COVID-19.
Городовой вчера в 06:09
990
Армия и оружие

ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР

Донецк, 8 июня 2020, 19:55 — REGNUM Обстрелам из миномётов калибром 82 мм со стороны ВСУ подверглись вечером 8 июня посёлок Спартак и село Куликово в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM вчера в 12:55
Происшествия

Производитель отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М». После смертельного пожара в больнице Петербурга их проверят дополнительно

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», предположительно ставших причиной двух смертельных пожаров — в Москве и Петербурге.
Фонтанка.Ру 11:56
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Российская газета 09:02
169
Экономика

Сбербанк рефинансировал кредиты населению на 1 трлн рублей

Сбербанк провел рефинансирование кредитов россиян на общую сумму около 1 трлн рублей.
Известия 08:38
26
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
156
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
9
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
185
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
8
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
18
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
2
Политика

Меркель провела телефонный разговор с Путиным

Газета.Ru 11:12
15
Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

Актуальные Новости 11:04
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное