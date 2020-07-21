Экономика
Новый ДеньКрым оказался внизу рейтинга российских регионов по качеству жизни
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг «Лучшие регионы для жизни» составили аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Смоленщина заняла место в средней части рейтинга лучших регионов для жизни
ГТРК Смоленсквчера в 05:10
Смоленская область оказалась в верхней половине рейтинга лучших регионов для жизни
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 04:38
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Политика
Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства
Выступая с первым отчетом о деятельности правительства перед депутатами Госдумы, премьер Михаил Мишустин сформулировал главную цель работы кабинета министров.
РБК 03:23
Футбол
Митрюшкин покинул «Монако» и может вернуться в Россию
Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.
Нева Спорт 07:49
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли выйдет на экраны сразу после окончания пандемии коронавируса.
iReactor 07:50
Экономика
Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА).
Коммерсантъ 09:42
Армия и оружие
Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова
Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
Общество
Медведь и три тюленя погибли в зоопарке Калининграда
ЧП произошло в ночь на 22 июля. В зоопарке Калининграда умерли 3 балтийских тюленя и пожилой медведь барибал.
Piter.tv 10:06
Политика
Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
Первую хрущевку снесли в Петербурге по программе реновации
Сегодня, 22 июля, в Санкт-Петербурге начали снос первой хрущевке на 2-й Комсомольской улице в рамках программы «Развитие застроенных территорий».
АБН 09:38
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке террорист задержан
Газета.Ru вчера в 16:45
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
RT на русском 10:27
Политика
Жители Хабаровска на стихийном митинге потребовали отставки Путина
В Хабаровске вечером 22 июля начался очередной стихийный митинг возле здания правительства региона.
Znak.com 06:14
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Украине приближается к 60 тысячам
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 59 493 случая коронавируса, 1498 летальных, 31 439 пациентов выздоровели.
Украина.ру 20 июля в 02:46
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
Происшествия
Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04
Общество
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС 08:17
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Культура
Пятый сезон сериала «Корона» выйдет не ранее 2022 года
Игромания.ру 08:28
Общество
Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене
Газета.Ru 10:04
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Политика
Госдума приняла президентский закон о воспитании в школах
Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о воспитании в школах, внесенный в конце мая президентом.
Накануне.Ru 06:53
Политика
На верфи в Керчи с участием Путина заложили два десантных корабля
Впервые в России были заложены два новейших универсальных десантных вертолетоносца на верфи «Залив» в Керчи.
Профиль 20 июля в 10:03
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Футбол
Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14