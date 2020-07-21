Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг «Лучшие регионы для жизни» составили аналитики рейтингового агентства НКР (входит в группу компаний РБК) на основе данных Росстата, Федеральной налоговой службы и Банка России.

Крым оказался внизу рейтинга российских регионов по качеству жизни

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