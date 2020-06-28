Политика
ИзвестияКрым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
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Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости вчера в 12:58
Политика
Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
Происшествия
СК закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже
Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, тело которого ранее было обнаружено в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 19:01
Кино
Создателей фильма «Черная пантера» обвинили в расизме
Популярный американский актер Энтони Маки, сыгравший роль Сокола в фильмах Marvel, обвинил авторов "Черной пантеры" в расизме.
Pravda.Ru 07:41
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Общество
Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 5 июля
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 26 июня в 13:28
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
Политика
Владимир Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты россиянам
Денежные средства на поддержку экономики и выплаты россиянам берутся из резервов бюджета, сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Янаульские зори 07:20
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
Происшествия
Гроза и ветер повалили деревья в Абакане
Сильный грозовой ливень и шквалистый ветер повалили деревья в столице Хакасии.
Московский Комсомолец Хакасия 05:04
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Политика
МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
Rambler News Service 25 июня в 13:51
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Forbes: США потешили Украину бессмысленными антироссийскими санкциями
Готовящиеся против «Северного потока – 2» санкции бессмысленны, поскольку служат лишь утешением для Украины.
ПолитРоссия 26 июня в 14:23
Спорт
Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо
ИА Красная Весна вчера в 12:38
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой
Превращение юаня в глобальный финансовый инструмент уже достигло больших успехов, заявил в начале этой неделе на саммите китайской медиагруппы Caixin в Пекине зампредседателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Фанг Синхай.
Взгляд.ру вчера в 02:10
Гаджеты
Apple может выпустить две модели iPhone 12 без поддержки 5G
Аппараты семейства iPhone 12, выход которых ожидается во второй половине текущего года, станут первыми смартфонами Apple с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).
3DNews 26 июня в 07:08