Политика

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Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
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Крым не будет обращаться к Зеленскому из-за воды – Аксенов

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Аксенов: Зеленский способен пустить воду в Крым, но морально не готов к этому

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Крым отказался просить Зеленского о возобновлении подачи воды

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Глава Крыма порассуждал о возобновлении Украиной подачи воды на полуостров

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Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды

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В Крыму не будут просить Зеленского о подаче воды

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Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов

РИА Новости05:39
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
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Футбол

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СК закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже

Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, тело которого ранее было обнаружено в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 19:01
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
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Общество

Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
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Общество

Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 5 июля

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции

На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

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Футбол

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Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
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Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

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Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
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Владимир Путин объяснил, откуда берутся деньги на выплаты россиянам

Денежные средства на поддержку экономики и выплаты россиянам берутся из резервов бюджета, сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
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Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
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Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
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Сильный грозовой ливень и шквалистый ветер повалили деревья в столице Хакасии.
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В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
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МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
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В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Forbes: США потешили Украину бессмысленными антироссийскими санкциями

Готовящиеся против «Северного потока – 2» санкции бессмысленны, поскольку служат лишь утешением для Украины.
ПолитРоссия 26 июня в 14:23
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Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо

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Превращение юаня в глобальный финансовый инструмент уже достигло больших успехов, заявил в начале этой неделе на саммите китайской медиагруппы Caixin в Пекине зампредседателя Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР Фанг Синхай.
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Apple может выпустить две модели iPhone 12 без поддержки 5G

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Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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