Общество
Телеканал Санкт-ПетербургКрым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Отмечается, что бронировать места в гостиницах и отелях можно уже с 9 июня.
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с чего всё началось
— Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Life.ru09:55
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Бурятский берег Байкала планируют открыть для туристов с 1 июля
Областная газета (г. Иркутск)вчера в 04:29
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Футбол
Защитник сборной Болгарии может перейти в «Уфу»
Защитник софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в «Уфу», сообщает Maritsa.
Спорт-Экспресс 13:05
Общество
Опубликованы кадры первого моста, связывающего Россию и Китай
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в Сети опубликовало видео построенного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай).
ТК Звезда 21:15
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 06:08
Общество
Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне
В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских.
Известия 21:55
Политика
Выборы губернатора ЕАО назначены на 13 сентября
Депутаты Законодательного Собрания ЕАО сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании приняли решение о назначении выборов губернатора области на 13 сентября 2020 года.
РИА Биробиджан 21:22
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург
Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:25
Общество
Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники
Online47.ru 19:53
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости 12:14
Происшествия
В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Общество
Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев
Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 22:24
Происшествия
МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту инцидента в Манасе
Напомним, накануне, 9 июня, в селе Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан местные жители в большом количестве собрались на федеральной трассе «Кавказ».
Замана 17:51
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Политика
Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России
Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com 00:04
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
Происшествия
В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Газета.Ru 10:00
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
Футбол
Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 22:11
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
Происшествия
Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца
Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Культура
Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении
Российская газета 07:04
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50