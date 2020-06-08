Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКрым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Отмечается, что бронировать места в гостиницах и отелях можно уже с 9 июня.
Читать в источнике
Комментировать166
с чего всё началось
— Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
Life.ru09:55

Подробнее о событии

Калининградские власти надеются открыть регион для туристов с 15 июня

РИА Новости20:07

Туристов из других регионов России ждут в Крыму уже с 1 июля

КП - Крым09:32

Бурятский берег Байкала планируют открыть для туристов с 1 июля

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 04:29

Туристов начнут пускать в Крым с 1 июля – Аксёнов

ИА Крыминформ09:03

С 15 июля для туристов открываются острова Таити и Бора-Бора

Countryscannerвчера в 04:29

Россиян ждут в Крыму на отдых с 1 июля

КИА09:04

Крым откроется для «материковых» туристов 1 июля

Отдых в Россиивчера в 03:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Футбол

Защитник сборной Болгарии может перейти в «Уфу»

Защитник софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в «Уфу», сообщает Maritsa.
Спорт-Экспресс 13:05
Общество

Опубликованы кадры первого моста, связывающего Россию и Китай

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в Сети опубликовало видео построенного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай).
ТК Звезда 21:15
Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
30
Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 06:08
4K
Общество

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских.
Известия 21:55
7
Политика

Выборы губернатора ЕАО назначены на 13 сентября

Депутаты Законодательного Собрания ЕАО сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании приняли решение о назначении выборов губернатора области на 13 сентября 2020 года.
РИА Биробиджан 21:22
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:25
Общество

Диетолог дал рекомендации по выбору качественной клубники

Online47.ru 19:53
1
Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости 12:14
916
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Общество

Для испытаний вакцины от COVID-19 отобрали две группы добровольцев

Две группы добровольцев отобраны для клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Минобороны России.
РИА Новости 22:24
Происшествия

МВД Дагестана назначило служебную проверку по факту инцидента в Манасе

Напомним, накануне, 9 июня, в селе Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан местные жители в большом количестве собрались на федеральной трассе «Кавказ».
Замана 17:51
Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor вчера в 12:00
30
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
1,3K
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
142
Политика

Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России

Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом.
Rusturkey.com 00:04
2
Происшествия

В Петербурге хоккеиста Сушинского подозревают в незаконном банкинге

REGNUM 06:05
144
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
2K
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
508
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
5
Происшествия

В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Газета.Ru 10:00
142
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
209
Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей 06:44
4
Футбол

Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 22:11
1
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,7K
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
19
Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
164
Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
21
Культура

Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении

Российская газета 07:04
3
Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное