с чего всё началось

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Отмечается, что бронировать места в гостиницах и отелях можно уже с 9 июня.

Крым откроется для туристов с 1 июля

Кино Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов "Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.

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Политика США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17 «Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс. 569

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Происшествия Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы. 19

Политика Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

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Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 246

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 437

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