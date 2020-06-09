Путешествия

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургКрым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Отмечается, что бронировать места в гостиницах и отелях можно уже с 9 июня.
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— Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
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Крым с 1 июля откроется для туристов

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Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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