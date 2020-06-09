Путешествия
Телеканал Санкт-ПетербургКрым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Отмечается, что бронировать места в гостиницах и отелях можно уже с 9 июня.
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с чего всё началось
— Хочу обратить внимание граждан и руководителей объектов курортной сферы на необходимость соблюдения всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Life.ru09:55
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Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 02:53
Кино
Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов
"Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.
Интерфакс 15:31
Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК 11:05
Политика
США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17
«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Культура
«Первый канал» объяснил кадры протестов в США вместо титров «Брата-2»
Rambler News Service вчера в 04:39
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Происшествия
Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
Происшествия
Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП
Спорт день за днем 15:19
Экономика
Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики
Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минвостокразвития.
Российская газета 05:55
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Политика
Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 19:12
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости вчера в 07:28
Происшествия
Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП
Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
Экономика
В мировой авиации подсчитали убытки из-за коронавируса
Крупнейшие международные авиакомпании потеряют из-за пандемии коронавируса в 2020 году порядка 84 млрд долларов.
BFM.ru 12:19
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Общество
Во Владимирской области отменяется действие цифровых пропусков
Режим цифровых пропусков отменяется на территории Владимирской области, за исключением двух поселков, где продолжает действовать карантин.
ТАСС 10:21
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Общество
На Петербург обрушился град размером с перепелиное яйцо
После аномальной грозы непогода пришла и в Санкт-Петербург. В Северной столице, помимо сильного ливня, прошел и град.
Новгородские ведомости 13:09
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о всеукраинском референдуме
Президент Зеленский определил данный законопроект как безотлагательный.
REGNUM 04:16
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
Футбол
Все легионеры ЦСКА приступили к командным тренировкам
Чемпионат 16:17
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Происшествия
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Pravda.Ru 07:19
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости 01:53
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия 10:59