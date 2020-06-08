Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. Об этом сообщает Piter.tv со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова. Отмечается, что бронировать места в гостиницах и отелях можно уже с 9 июня.

Крым откроется для туристов с 1 июля

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