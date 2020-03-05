Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаКрым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

Сегодня, 18 марта, Крым отмечает шесть лет с момента воссоединения с Россией. В честь годовщины на полуострове запланированы праздничные мероприятия, в числе которых высадка аллеи и автомотопробег «Симферополь – Севастополь, гора Гасфорта».
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Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ

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В Крыму нужно достойно отметить 18 марта вопреки искусственно раздуваемой панике

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Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

ТК Звездавчера в 20:12

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Авто-мотопробег и фотовыставки пройдут в Крыму в день воссоединения с РФ

ТАССвчера в 17:21

Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией

Вести.Ruвчера в 20:46

НТВ покажет фильм к годовщине воссоединения Крыма с Россией

НТВ16 марта в 02:30
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В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
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REGNUM вчера в 02:46
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Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
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На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта.
РБК вчера в 17:21
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
RT на русском 01:17
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
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Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ 16 марта в 22:58
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В ЕАЭС оценили готовность к единому роумингу, валюте и рынку нефти

Оценивая возможность создания единого энергетического рынка и рынка энергоносителей, Мясникович выразил уверенность в том, что к этому все равно придет.
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Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
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В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

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В НХЛ выявлен первый случай заражения коронавирусом

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Новый мощный Audi S8 доехал до России

Цены начинаются от 10 290 000 рублей. Седан Audi S8 нового поколения представили летом 2019 года.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
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Язык российских законов признали в десять раз сложнее литературного

Сложность языка, которым написаны российские законы, оказалась в десять раз выше, чем в литературных произведениях, сообщает "Коммерсантъ".
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
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Стариков назвал виноватых в обвале цены на нефть

Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.
Deita.ru 16 марта в 22:35
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СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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В обоих центрах наличествует достаточное количество необходимых реагентов.
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Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
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Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
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Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
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Бренд Xiaomi начал продажи гаджета для дезинфекции смартфонов

Бренд Xiaomi Youpin начал продажи бактерицидной сумки EUE Phone для дезинфекции смартфонов и небольших предметов.
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Как работают Яндекс.Новости?
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