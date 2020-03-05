Общество
Общественное телевидение РоссииКрым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией
Крым отмечает шестую годовщину исторического референдума. В ходе него более 97% жителей высказались за возвращение полуострова в состав России, передает ОТР. К этому событию приурочен визит Владимира Путина.
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Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Кино
Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса
Игры
Предварительная загрузка Half-Life: Alyx начнётся уже 20 марта
Общество
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные
В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Экономика
Кедми объяснил преимущества для России от снижения курса рубля
Говоря о положительных последствиях снижения курса рубля к доллару, Кедми напоминает, что экономический подъем Китая и Германии состоялся во многом благодаря понижению курса национальных валют.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
Состояние географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
За сутки коронавирус выявили в 15 регионах России
Новые случаи заражения COVID-2019 обнаружили за сутки в 15 регионах страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Общество
Путин призвал население не закупать продукты впрок
Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных.
Общество
Челябинцы застряли на Филиппинах из-за коронавируса
Политика
Евросоюз закрывает границы для иностранцев
В ЕС приняли решение закрыть въезд для граждан стран, которые не входят в Евросоюз.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19
Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев призвал отменить все санкции в мире, кроме назначенных ООН, в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуации на нефтяном рынке.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Армия и оружие
Валенса назвал присутствие американских войск в Польше бессмысленным
Присутствие американских войск в Польше бессмысленно с военной точки зрения, считает экс-президент страны Лех Валенса.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Общество
Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты
Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Общество
Досрочный ЕГЭ перенесли из-за коронавируса
Досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесли на основной период.