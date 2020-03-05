Крым отмечает шестую годовщину исторического референдума. В ходе него более 97% жителей высказались за возвращение полуострова в состав России, передает ОТР. К этому событию приурочен визит Владимира Путина.

Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Общество В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.

Общество Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.

Экономика Кедми объяснил преимущества для России от снижения курса рубля Говоря о положительных последствиях снижения курса рубля к доллару, Кедми напоминает, что экономический подъем Китая и Германии состоялся во многом благодаря понижению курса национальных валют.

Политика В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.

Общество Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

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Происшествия В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.

Политика Евросоюз закрывает границы для иностранцев В ЕС приняли решение закрыть въезд для граждан стран, которые не входят в Евросоюз.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19 Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев призвал отменить все санкции в мире, кроме назначенных ООН, в связи с распространением коронавирусной инфекции и ситуации на нефтяном рынке.