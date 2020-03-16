В парламенте Крыма пройдет собрание, а после него состоится праздничный концерт. В день подписания Конституционного закона о воссоединении Крыма с Россией 18 марта байкеры из мотоклуба «Ночные волки» совершат символический мотопробег Симферополь — Севастополь.

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