Коронавирус
Журналистская правдаКрым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией
В парламенте Крыма пройдет собрание, а после него состоится праздничный концерт. В день подписания Конституционного закона о воссоединении Крыма с Россией 18 марта байкеры из мотоклуба «Ночные волки» совершат символический мотопробег Симферополь — Севастополь.
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Концертами отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией на полуострове
Красная весна16 марта в 05:04
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