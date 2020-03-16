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Журналистская правдаЖурналистская правдаКрым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

В парламенте Крыма пройдет собрание, а после него состоится праздничный концерт. В день подписания Конституционного закона о воссоединении Крыма с Россией 18 марта байкеры из мотоклуба «Ночные волки» совершат символический мотопробег Симферополь — Севастополь.
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Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией

ТВ Центр05:14

Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией

Журналистская правда16 марта в 01:53

Крым празднует шестую годовщину воссоединения с Россией

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В областной столице массовым праздником встретили «Крымскую весну»

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На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

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В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

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Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия вчера в 09:57
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В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
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В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
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Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

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Apple выпустит бюджетные iPhone 9 и iPhone 9 Plus

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В блокбастере точно появятся новые персонажи, и кому из них отдаст предпочтение Джеймс Ганн, остается лишь гадать.
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Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
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В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола

В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
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Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
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