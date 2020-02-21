Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъКрым покрывается железнодорожной сетью

С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов.
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Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов

РИА Новости06:59

Новые железнодорожные маршруты в Крым запустят в апреле

Известия05:36

Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга пойдут в Феодосию и Евпаторию

Примечания03:40

Крымская железная дорога и вокзалы готовы встречать новые поезда — министр

REGNUM05:44

Власти Крыма заявили о готовности вокзалов к приему поездов из российских регионов

ТАСС05:34

Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов

РБК05:24

Доедем за Урал: в Крыму ждут новых поездов на материк

ForPost19 февраля в 05:11
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Недвижимость

В России обвалился спрос на новостройки

Lenta.ru 00:15
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Владимир Путин предложил компенсировать потери Минска из-за налогового манёвра.
RT на русском 05:27
Общество

В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском вчера в 14:37
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Политика

Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе

Московский Комсомолец вчера в 15:27
Политика

Жители четырех стран смогут получать гражданство России на 5 лет раньше

Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
РБК 05:37
Происшествия

В Дагестане задержан замруководителя управления Росимущества

Вчера, 20 февраля, в Махачкале на рабочем месте был задержан заместитель руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаб Усманов.
Коммерсантъ 03:49
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Футбол

В России впервые покажут чемпионат Японии по футболу

В чемпионате Японии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «весна – осень» в два круга.
Город+ 05:10
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 02:02
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Авто

Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Новый Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле предшественника, а Toyota Corolla впервые превратят в SUV.
Новые автомобили вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев раскрыл размер пенсии пожилой супруги

Lenta.ru 06:38
Армия и оружие

СМИ узнали о просьбе Анкары передать ей ЗРК Patriot

Известия вчера в 10:23
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Общество

Посол Китая заявил, что эпидемию коронавируса удастся победить в марте

В течение марта власти Китая смогут ликвидировать эпидемию коронавируса Covid-19 на территории страны, сообщил в пятницу посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
DP.RU 03:00
Политика

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
RT на русском 07:00
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Коммерсантъ 05:14
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
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Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Болезнь опасна, протекает неприятно для носителя и лекарства против глазного гриппа не существует.
Портал Поиск 19 февраля в 07:06
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины

Отцы-основатели украинского национализма никогда не говорили, что нужно обязательно рассориться с Россией, напомнил Владимир Путин.
Российская газета 02:40
Происшествия

СК решил освободить из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

Следственный комитет попросил суд отпустить из СИЗО одного из бывших полицейских-фигурантов дела Ивана Голунова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту.
РИА Новости 06:45
Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
РИА Новости 06:12
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Культура

Хоакин Феникс спас корову и теленка со скотобойни

Посетив скотобойню, артист поговорил с ее директором и смог договориться об освобождении животных — коровы Либерти и ее теленка Индиго.
Пятый канал 04:04
Происшествия

Неизвестные напали на инкассаторов в Нижнем Новгороде

Нападение на инкассаторов произошло утром в пятницу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 03:05
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Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

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Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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