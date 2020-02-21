Транспорт
КоммерсантъКрым покрывается железнодорожной сетью
С момента пуска пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом в декабре 2019 года ГСЭ перевез свыше 130 тыс. пассажиров, уточнил гендиректор компании Александр Ганов.
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