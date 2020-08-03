Экономика
Московский Комсомолец Нижний НовгородПравительство РФ даст Нижегородской области 3,5 млрд рублей
Всего в 2020 году из федерального бюджета в Нижегородскую область уже поступило свыше 18 млрд рублей целевых средств.
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Бабаев оценил возможный уход Прядкина с поста президента РПЛ
Следует отметить, что в начале 2019 года Сергей Прядкин был повторно выбран на роль президента РПЛ, но многим такое решение показалось странным.
CT news 10:02
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
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Цензуры.Нет 07:58
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В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
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ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Общество
База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу
На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:20
Политика
Пушков назвал единственную причину интереса Запада к Белоруссии
Интерес Запада к Белоруссии заключается в планах «оторвать» республику от России и добиться там смены власти.
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Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
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ИА Красная Весна вчера в 17:21
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В Подмосковье два человека погибли в результате падения дельтаплана
Можайск, Московская область, 4 августа 2020, 15:46 — REGNUM В результате жёсткой посадки дельтаплана в Можайском городском округе Московской области 4 августа погибли два человека.
REGNUM 08:46
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Политика
Лукашенко рассказал про борьбу с коронавирусом в Белоруссии
Ранее Лукашенко высказался про взаимоотношения с Россией. Он считает, что Москва напрасно поменяла братские отношения на партнерские.
Общественная служба новостей 05:30
Космос
Ученые обнаружили пропавшую в 1987 году звезду
Актуальные Новости 10:48
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Происшествия
Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка
Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
Авто
В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses 10:06
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Происшествия
Опубликовано видео нападения на замдиректора хлебозавода в Подмосковье
Нападение на замдиректора хлебозавода Ивантеевки Светлану Войнову в подмосковном Пушкине попало на видео.
Известия 05:16
Игры
Microsoft запустит сервис xCloud 15 сентября
Компания Microsoft анонсировала дату запуска облачного сервиса xCloud для пользователей игровой консоли Xbox.
Деловое.ТВ 10:07
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
Футбол
Джанаев подвёл итоги сезона для «Сочи»
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев оценил дебютный сезон клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Футбол
«Спартак» сменит исполнительного директора и урежет его функционал
По информации источника, полномочия исполнительного директора "Спартака" будут урезаны или должность упразднят.
РИА Новости 09:07
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
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В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Экономика
В Ростуризме оценили убытки от отсутствия иностранных туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об убытках России из-за закрытия границ и отсутствия потока иностранных туристов на фоне пандемии.
РИА Новости 08:42