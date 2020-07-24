Путешествия
REGNUMКрым принял первый миллион туристов
Симферополь, 24 июля 2020, 09:41 — REGNUM Первый миллион отдыхающих приняла Республика Крым на 24 июля, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Экономика
СМИ узнали о планах Минфина сократить число госкомпаний в 1,5 раза
К 2025 году число компаний с государственным участием должно сократиться примерно в полтора раза — до 961, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект плана деятельности Минфина на 2020–2025 годы.
РБК 03:29
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Происшествия
В Москве подрались уроженцы Азербайджана и Армении: громили машины
В московском Марьино ночью уроженцы Азербайджана останавливали и громили машины с армянскими номерами.
Московский Комсомолец 03:13
Экономика
Глава ПФР доложил Владимиру Путину о снижении зарплат россиян
Ситуация связана с тем, что заработная плата россиян упала.
Evo-rus.com 02:40
Общество
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
Интерфакс 01:19
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ
Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Газета.Ru вчера в 10:40
Общество
Доктор Мясников сообщил о простом способе борьбы с бессонницей
Доктор Мясников рассказал способ избавиться от бессонницы. Он удивительно простой и недорогой.
ToDay News Ufa 03:24
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мороженое
Равномерный цвет и отсутствие кристалликов льда является признаком хорошего мороженого, сообщают в Роскачестве 24 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 01:28
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Здоровье
Ввозить товары в Россию стало сложнее
С начала июля вступил в силу приказ министерства финансов РФ с обновленными таможенными правилами, содержащими новый список кодов товаров, которые нужно оформлять только через Центральную акцизную таможню.
Вести Подмосковья 03:37
Шоу-бизнес
Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа
Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news вчера в 14:53
Общество
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
РИА Новости вчера в 10:10
Здоровье
В Татарстане подтверждено 189 случаев коронавируса у врачей
В Татарстане официально подтверждено 189 случаев заболевания коронавирусом врачей и медперсонала.
TatCenter 03:22
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com вчера в 10:21
Финансы
Курс евро превысил 83 рубля впервые с 4 мая
Курс европейской валюты оказался выше 83 рублей на открытии торгов Московской биржи. Такого показателя он достиг впервые с 4 мая.
BFM.ru 03:09
Хоккей
НХЛ объявила тройку кандидатов на приз самому ценному игроку сезона
Самый ценный хоккеист уходящего сезона будет выбран из числа нападающих, играющих за команды «Нью-Йорка», «Эдмонтона» и «Колорадо».
CT news вчера в 11:44
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Операционная система Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake.
Дни24 01:17
Общество
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом
"Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, что расслабляться нельзя, вирус повсюду", - сказала Нарусова, обращаясь к председателю Совфеда Валентине Матвиенко.
РИА Новости 03:21
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК вчера в 18:02
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30