Путешествия
РИА НовостиКрым принял первый миллион отдыхающих в этом турсезоне
Крым принял первый миллион отдыхающих в этом году, объем туристического потока беспрецедентный, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.
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Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Дегтярёв заявил о попытках раскачать ситуацию в Хабаровском крае извне
Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели.
REGNUM 04:13
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании на выборах в России
Совет Федерации в пятницу, 24 июля, одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней в России.
Известия 05:12
Гаджеты
Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20
Samsung представляет новое решение для электронной идентификации (eID), которое помогает пользователям легко управлять своими персональными документами и обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию.
CNews 03:07
Общество
В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София
Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
Москва-Баку.ru 04:41
Игры
Анонсировано DLC для The Outer Worlds под названием Peril on Gorgon
Релиз состоится 9 сентября на PC, PS4 и Xbox One.
Игромания.ру вчера в 12:31
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Общество
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа
Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области.
Российская газета 03:54
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Evo-rus.com вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери
Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
Футбол
Дом Фабиньо ограбили, когда он отмечал чемпионство с «Ливерпулем»
Дом ограбили, когда в нем никого не было. Фабиньо в это время отмечал чемпионство с «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 02:39
Общество
Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге
В Санкт-Петербурге стабилизируется ситуация с коронавирусом, а власти постепенно отменяют ограничительные меры.
РБК 05:05
Здоровье
Медики назвали самые первые признаки рака желудка
Медики перечислили самые первые признаки рака желудка, которые помогают выявить заболевание на первичной стадии.
Актуальные Новости 00:22
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Футбол
Джордан Хендерсон признан футболистом сезона в АПЛ по версии журналистов
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон был признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 по версии ассоциации футбольных журналистов, сообщается на сайте организации.
Чемпионат 05:09
Технологии
В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»
В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф 02:43
Происшествия
В Башкирии в реке обнаружили тело 10-летней девочки
Уфа, 24 июля 2020, 10:56 — REGNUM Тело пропавшей пять дней назад десятилетней девочки обнаружили в Башкирии.
REGNUM 03:56
Политика
В ЕС допустили введение санкций против США из-за экспортных пошлин
Евросоюз (ЕС) готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС.
Известия 04:25
Экономика
Четыре из десяти крупнейших банков увеличили первый взнос на ипотеку
Четыре из десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля увеличили минимальный первоначальный взнос на ипотеку, говорится в исследовании Маrсs, которое приводит газета "Ведомости".
Коммерсантъ вчера в 21:54
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32