Коронавирус

RT на русскомRT на русскомКрым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Читать в источнике
Комментировать98
Сергей Аксенов
Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион.
— Сергей АксеновИнтерфакс - Россия 11:49

Подробнее о событии

Требования Роспотребнадзора невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций

Крым 2413:56

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

RT на русском13:08

Крым просит Правительство РФ смягчить требования к санаторно-курортному комплексу

КИА11:44

Крым просит правительство РФ отменить обязательное тестирование туристов на коронавирус

КП - Крым12:14

Крым просит отказаться от невыполнимых требований Роспотребнадзора к туризму

ТАСС12:52

Крым просит смягчить санитарные требования в курортной сфере

ИА Крыминформ11:42

Власти Крыма попросили правительство РФ отказаться от социальной дистанции на пляжах

Вести Крым13:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Общество

Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
2,7K
Космос

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили

Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
137
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
783
Общество

Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне

Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК вчера в 11:52
21
Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Для всех, кто приобретет полную версию во время выходных бесплатной игры, прогресс будет сохранен.
Srnsk 14:32
4
Экономика

Дефицит бюджета Петербурга на 2020 год увеличится до 111 млрд рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправки в проект корректировки бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год, согласно которому дефицит казны увеличится по сравнению с ранее установленных проектом на 6,4% - до 111,1 млрд рублей.
ТАСС 15:04
7
Здоровье

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются из-за коронавируса, рассказал главврач Яков Накатис.
Lenta.ru вчера в 10:13
169
Политика

В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
REGNUM 07:59
3
Здоровье

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости 15:54
290
Политика

Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США

Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США.
Эхо Москвы 14:32
3
Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
3
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
293
Наука

Убивший динозавров астероид упал под разрушительным углом

Моделирование показывает, что астероид упал на Землю под углом около 60 градусов, что максимально увеличивает количество высвободившихся газов, изменяющих климат из-за попадания в верхние слои атмосферы.
Evo-rus.com 05:20
87
Космос

Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции

RT на русском 16:04
12
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,3K
Футбол

Чемпион мира решил покинуть «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами, завоевавший золото чемпионата мира в 2018 году, может покинуть клуб.
Lenta.ru 14:45
Политика

Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.
РИА Новости 15:52
Религия

28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня

7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru 05:00
4
Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru 14:38
17
Шоу-бизнес

Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
5
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
15
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
11
Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

РБК вчера в 14:36
128
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
778
Автоспорт

В Audi объяснили увольнение Абта

Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.
F1news.ru 11:45
1
Происшествия

Тренер ММА Владимир Осия задержан по подозрению в заказном убийстве

iReactor вчера в 04:16
15
Здоровье

900 заболевших COVID-19 петербургских медиков могут не получить страховых выплат, потому что заразились «на стороне»

С 1 марта комитет по здравоохранению проводит ежедневный мониторинг информации о медиках, которые заразились новым коронавирусом.
Фонтанка.Ру 12:04
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос по делу о контрабанде картин

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос 29 мая по делу о коллекции картин.
ТАСС 14:47
Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
383
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/21.
RT на русском 13:15
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное