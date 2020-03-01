Общество
КИАКрым проведет в самоизоляции еще не меньше двух недель
Смотрим на федеральный центр, ожидаем рекомендаций, пока что говорят, что еще две недели хотя бы надо выдержать режим самоизоляции.
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Общество
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Здоровье
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости вчера в 10:55
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
RT на русском 10:30
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Здоровье
Московскую поликлинику закрыли на карантин из‑за коронавируса, главврач находится на аппарате ИВЛ
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в районе Митино, ее главный врач Юлия Сергеева находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет «Медуза».
Медиазона 10:38
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске
В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
News.ru 08:42
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Общество
Китай отправил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Пекин, 11 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Группа китайских специалистов отправилась в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили 11 апреля в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Музыка
Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»
ГТРК Хакасия вчера в 10:11
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
В Краснодарском крае произошли изменения режима карантина. Разъяснения постановления губернатора Кубани дали в администрации региона.
Новая Кубань 11:06
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым
Чемпионат 07:47
Общество
Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед специалистами задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее — в течение 24 часов.
Известия 10:42
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Общество
Мурашко заявил об отсутствии осознания в РФ риска заражения COVID-19
Россияне не осознали до конца все риски заражения коронавирусом и не почувствовали необходимость соблюдать режим самоизоляции.
Известия 05:33
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода устойчивого тепла в Россию
В Центральной части России теплая погода установится не раньше середины апреля.
Известия вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Муж Нюши прокомментировал ее совместную песню с Егором Кридом
Сама же Нюша называет отношения с Егором всего лишь «опытом», хотя не скрывает, что посвятила ему две песни, одна из которых выйдет в ближайшее время.
StarHit.ru 07:00
Общество
В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27