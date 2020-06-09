Коронавирус
ВедомостиКрым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов
С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». С этого же дня перестанет действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Происшествия
Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова
Следствие просит избрать меру пресечения в виде домашнего ареста для заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, устроившего накануне в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб другой водитель.
Интерфакс 12:52
Путешествия
Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Происшествия
Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Общество
На Петербург обрушился град размером с яйцо
Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Происшествия
В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.
БИЗНЕС Online 06:11
Наука
В Иннополисе конструируют способного построить дом за неделю робота
Московский Комсомолец 06:30
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Армия и оружие
ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР
Донецк, 8 июня 2020, 19:55 — REGNUM Обстрелам из миномётов калибром 82 мм со стороны ВСУ подверглись вечером 8 июня посёлок Спартак и село Куликово в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM вчера в 12:55
Экономика
Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд
Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
Вести.Ru 03:26
Шоу-бизнес
Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей
Телеведущая Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:59
Футбол
Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско.
Vprognoze.ru 02:25
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться в жару
Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области выпустили памятку по профилактике перегрева, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
Происшествия
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Взгляд.ру 12:52
Здоровье
Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами
РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
Право.ру 12:50
Энергетика
Цены на нефть продолжают падать
Лондон, 9 июня 2020, 18:11 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили падение в ходе торговой сессии 9 июня, нефть Brent уже опускалась ниже $40 за баррель.
REGNUM 11:11
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в стране
Piter.tv вчера в 15:56
Политика
Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
РИА Новости 11:32
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
Версия.Инфо вчера в 10:23
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Киберспорт
По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле
Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
Evo-rus.com 11:50
Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:30