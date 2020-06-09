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ВедомостиВедомостиКрым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». С этого же дня перестанет действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России.
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С 15 июня в Крыму откроются все объекты общепита

КП - Крым10:40

В Крыму отменят обсервацию для приезжающих из других регионов

ТАСС08:45

В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

РИА Новости08:33

Аксенов отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих в Крым туристов

РБК08:22

В Крыму полностью отменяют режим самоизоляции

РИА Новости Крым08:19

С 15-го июня в Крыму полностью снимается режим самоизоляции и отменяется обязательная обсервация

КИА08:06

Аксёнов отменил обязательную обсервацию для приезжих в Крыму с 15 июня

ИА Крыминформ08:05
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
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Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
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Следствие попросило отправить под домашний арест актера Ефремова

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Интерфакс 12:52
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Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля

Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
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Происшествия

Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
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Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

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Общество

Ветерану из ролика о поправках после оскорблений Навального стало плохо

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Общество

На Петербург обрушился град размером с яйцо

Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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Происшествия

В Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли лишать актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста после смертельной аварии накануне.
БИЗНЕС Online 06:11
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Наука

В Иннополисе конструируют способного построить дом за неделю робота

Московский Комсомолец 06:30
Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Единоборства

UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
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Политика

Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Армия и оружие

ВСУ час подряд вели обстрел населённых пунктов ДНР

Донецк, 8 июня 2020, 19:55 — REGNUM Обстрелам из миномётов калибром 82 мм со стороны ВСУ подверглись вечером 8 июня посёлок Спартак и село Куликово в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM вчера в 12:55
Экономика

Россияне сокращают ЖКХ-расходы третий месяц подряд

Россияне снизили расходы на жилищно-коммунальные услуги в мае третий месяц подряд — средний чек оплаты снизился на 2% по сравнению с апрелем, следует из исследования банка "ФК Открытие".
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Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей

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Футбол

Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»

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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Роспотребнадзор рассказал, как не перегреться в жару

Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области выпустили памятку по профилактике перегрева, сообщает ToDay News Ufa.
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Происшествия

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

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Профсоюз медиков просит генпрокурора разобраться с выплатами

РБК ознакомился с письмом, которое межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Действие" направил генеральному прокурору Игорю Краснову Юристы объяснили, как работающим с COVID медикам получить доплаты В нём медики просят генпрокурора оценить действия чиновников Министерства здравоохранения.
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Энергетика

Цены на нефть продолжают падать

Лондон, 9 июня 2020, 18:11 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжили падение в ходе торговой сессии 9 июня, нефть Brent уже опускалась ниже $40 за баррель.
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Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шутки об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ему стыдно за некоторые шутки "Квартала 95", в том числе за ту, в которой он сравнивал страну с "актрисой из немецкого фильма для взрослых", тем не менее, глава государства пояснил, что эта шутка "была о другом".
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Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла

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Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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По слухам, Far Cry 6 анонсируют уже в июле

Необычное местоположение представляет большой интерес: предыдущие части серии перемещали игрока в экзотические места, такие как Африка, Кират и тропические острова, но действие Far Cry 5 происходило в Северной Америке.
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Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4

Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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