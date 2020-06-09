С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». С этого же дня перестанет действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России.

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

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