Политика

RT на русскомRT на русскомКрым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Читать в источнике
Комментировать153
с чего всё началось

Крым созовет международный трибунал по инциденту в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.
РИА Новостивчера в 19:17

Подробнее о событии

Провокацию Украины в Керченском проливе обсудят на международном трибунале

КП - Крым03:26

Заголовки часа в 11:30 от 25.11.19

Крым 2403:47

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости01:53

Пушков раскрыл цель международного суда над Украиной

URA.Ru03:46

В Совфеде оценили перспективу трибунала по керченской провокации

РИА Новости Крым01:52

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

RT на русском04:10

Крым созовет международный трибунал по «керченскому инциденту»

РБКвчера в 22:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Политика

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
РИА Новости 04:16
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета 01:41
Авто

Бюджетный Hyundai ix35 вновь стал бестселлером марки

По данным компании Hyundai, с начала 2019 года по конец октября было продано 108 458 кроссоверов Hyundai ix35.
Новые автомобили 00:27
Армия и оружие

Модернизированный ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году

"РГ" уже писала о том, что первый стратегический ракетоносец, построенный с нуля по модернизированному проекту Ту-160М, передадут на испытания в конце следующего года.
Российская газета 03:46
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
РБК 03:39
Транспорт

Проезд по МЦД станет бесплатным на две недели

Газета.Ru 01:43
Культура

«Союзмультфильм» покажет новую серию мультфильма «Умка»

Известия 03:30
Общество

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.
РИА Новости вчера в 15:45
Общество

МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море

Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
BFM.ru 04:55
Хоккей

Голевой пас Свечникова помог «Каролине» выиграть у «Детройта»

Вести.Ru вчера в 21:48
Общество

Опубликованы документы о тотальном контроле в лагерях для уйгуров

В прессу попала новая порция документов о работе «лагерей перевоспитания», в которые массово отправляют уйгуров и представителей других этнических групп, проживающих в Китае.
Фергана 04:03
Общество

На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг

В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Российская газета 04:20
Армия и оружие

Израиль рассказал о соглашении с Россией бомбить Иран в Сирии

Израиль рассказал о разрешении России бомбить иранских военных в Сирии.
Avia.pro вчера в 18:23
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России

Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.
REGNUM 02:15
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 03:38
Политика

Экс-депутат Рады остался под впечатлением от поездки в Крым

Бывший депутат Верховной Рады Василий Волга остался под впечатлением от поездки в Крым.
Комсомольская правда вчера в 23:57
Происшествия

В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии

Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
REGNUM 02:57
Общество

Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России

Село Мутный Материк из Коми победило в конкурсе на самое весёлое название населённого пункта России.
АиФ Коми 00:35
Происшествия

В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Шесть пассажиров получили травмы в столкновении двух городских автобусов на улице Красноярска.
Российская газета 02:42
Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Экономика

Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.
Известия 03:50
Политика

Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива»

Минюст обратился в Верховный суд с требованием приостановить работу партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), лидером которой является политик Дмитрий Гудков.
РБК 03:39
Гаджеты

Представлен планшет Huawei MatePad Pro

Сегодня Huawei представила свой новый планшет Huawei MatePad Pro. Он может стать прямым конкурентом iPad Pro.
The GEEK 03:32
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 1:0

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Чемпионат вчера в 12:55
Происшествия

Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины

Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Известия вчера в 20:14
Общество

Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме

Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
РИА Новости 02:09
Шоу-бизнес

Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники

Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Денис Шальных решил избавиться от части своих татуировок.
Экспресс газета 04:30
Культура

Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио".
Piter.tv 02:11
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное