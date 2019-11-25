Политика
RT на русскомКрым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе
Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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с чего всё началось
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.РИА Новостивчера в 19:17
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Бузову обвинили в краже статуэтки на премии «Нового радио»
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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
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