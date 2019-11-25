Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.

с чего всё началось

Крым намерен созвать международный общественный трибунал по инциденту в Керченском проливе, произошедшем ровно год назад, 25 ноября 2018-го. Об этом сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

Политика В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

Авто Бюджетный Hyundai ix35 вновь стал бестселлером марки По данным компании Hyundai, с начала 2019 года по конец октября было продано 108 458 кроссоверов Hyundai ix35.

Экономика Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.

Общество Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад.

Общество МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Общество Опубликованы документы о тотальном контроле в лагерях для уйгуров В прессу попала новая порция документов о работе «лагерей перевоспитания», в которые массово отправляют уйгуров и представителей других этнических групп, проживающих в Китае.

Общество Twitter заблокировал аккаунт проекта «Хорошие новости» о России Администрацией Twitter без объяснения причин был заблокирован официальный аккаунт проекта «Хорошие новости», в рамках которого ежедневно производятся и тиражируются видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Происшествия В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.

Экономика Совфед одобрил бюджет на 2020–2022 годы Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов на заседании в понедельник, 25 ноября, передает ТАСС.

Гаджеты Представлен планшет Huawei MatePad Pro Сегодня Huawei представила свой новый планшет Huawei MatePad Pro. Он может стать прямым конкурентом iPad Pro.

Футбол ЦСКА — Крылья Советов 1:0 В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Происшествия Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.

Общество Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.

Шоу-бизнес Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Татуированного сына Елены Яковлевой избили единомышленники Денис Шальных решил избавиться от части своих татуировок.