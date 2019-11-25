Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

с чего всё началось

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида". По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

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