Политика

РИА НовостиРИА НовостиКрым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида". По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.
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с чего всё началось

Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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