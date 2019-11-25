Политика
РИА НовостиКрым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида". По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.
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с чего всё началось
Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.РИА Новости19:17
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Крым созовет международный трибунал по провокации Киева в Керченском проливе
Комсомольская правда22:59
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