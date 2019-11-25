Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

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Международный общественный трибунал, призванный рассмотреть провокацию украинских военных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, состоится весной 2020 года, передает РИА Новости. Инициатором трибунала выступила международная ассоциация "Таврида" - общественное представительство Крыма в Брюсселе.

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе

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