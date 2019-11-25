Политика
РИА НовостиПушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
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Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Здоровье
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Армия и оружие
Субмарину «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ
Подлодка успешно завершила все испытания 25 ноября в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" пройдет церемония приема в состав ВМФ России подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".
Авто
В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области
Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Общество
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Здоровье
Патриарх Кирилл подарил новый томограф столичной больнице
Шоу-бизнес
Вера Брежнева разводится с Меладзе
Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.
Происшествия
После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность
В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Политика
Главой «Российского экологического оператора» назначен Михаил Мень
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.
Политика
Жириновский предложил расширить границы самообороны
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Турецкая армия впервые замечена за применением российских С-400.
Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Спорт
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Культура
Умер заслуженный актер России Виктор Семенов
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Шоу-бизнес