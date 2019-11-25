Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

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