Политика

РИА НовостиРИА НовостиПушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

В Совфеде оценили перспективу трибунала по керченской провокации

РИА Новости Крым01:52

Заголовки часа в 11:30 от 25.11.19

Крым 2403:47

Крым создаст трибунал по инциденту в Керченском проливе

RT на русском04:10

Пушков раскрыл цель международного суда над Украиной

URA.Ru03:46

Провокацию Украины в Керченском проливе обсудят на международном трибунале

КП - Крым03:26

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

РИА Новости01:53

Крым созовет международный трибунал по «керченскому инциденту»

РБКвчера в 22:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 23 ноября в 17:17
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня.ру 02:03
Здоровье

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Политика Сегодня 07:59
Общество

Отсидевший за изнасилование Шурыгиной Семенов стал видеоблогером

Газета.Ru 03:04
Армия и оружие

Субмарину «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ

Подлодка успешно завершила все испытания 25 ноября в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" пройдет церемония приема в состав ВМФ России подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".
SM News вчера в 16:06
Авто

В 2020 году цены на автомобили повысятся из-за утильсбора

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил увеличение ставок утильсбора с 1 января 2020 год, сообщила газета "Коммерсантъ" в понедельник.
Газета.Ru 07:55
Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе Нижегородской области

Из Вадской средней школы в Нижегородской области госпитализированы 29 детей с признаками отравления газом.
BFM.ru 05:06
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Политика

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru вчера в 11:32
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Шоу-бизнес

Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Дни24 03:45
Общество

Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Lenta.ru 22 ноября в 16:48
Здоровье

Патриарх Кирилл подарил новый томограф столичной больнице

Вечерняя Москва 23 ноября в 07:57
Шоу-бизнес

Вера Брежнева разводится с Меладзе

Вера Брежнева подливает масла в огонь слухов, удалив все фотографии с Константином Меладзе из своего профиля в Инстаграм.
Вести Подмосковья 22 ноября в 11:03
Происшествия

После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей.
REGNUM 08:56
Происшествия

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс 07:49
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Происшествия

Ребенок провалился сквозь стеклянный пол в московской школе

ТАСС 09:09
Политика

Главой «Российского экологического оператора» назначен Михаил Мень

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мень на посту главы «Российского экологического оператора» стал преемником Дениса Буцаева, который ушёл в отставку 25 ноября 2019 г.
REGNUM 08:20
Политика

Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы.
Газета.Ru 00:23
Общество

Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным

Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Бел.Ру 03:30
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Турецкая армия впервые замечена за применением российских С-400.
Avia.pro 07:50
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
РИА Новости вчера в 22:16
Спорт

WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может ввести серьезные санкции в отношении российского спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
Аргументы и Факты 06:19
Общество

Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме

Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Петербургский дневник 02:53
Культура

Умер заслуженный актер России Виктор Семенов

Телеканал 360° 09:23
Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разочаровалась в либералах и хочет, чтобы ее любили

Комсомольская правда 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное