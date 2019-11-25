Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКрым созовет трибунал по провокации Украины в Керченском проливе

Крым созовет международный общественный трибунал по провокации, которая была устроена украинскими военнослужащими в Керченском проливе в 2018 году.
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Провокацию Украины в Керченском проливе обсудят на международном трибунале

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