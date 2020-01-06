Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook. Прошлый постсоветский рекорд был установлен в 2018 году.

Политика Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни» Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.

Политика Иран отказался от ограничений ядерной сделки Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Футбол «Бавария» хочет переманить Хакими Мюнхенская «Бавария» проявляет заинтересованность в услугах защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего в данный момент в составе дортмундской «Боруссии», об этом рапортует газета Marca.

Технологии Какими будут смартфоны будущего Запуск сетей 5G позволит выйти на первый план технологиям другого уровня, и телефоны сильно трансформируются.

Армия и оружие Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Политика Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.

Путешествия В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.

Энергетика Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.

Происшествия В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.

Религия Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.