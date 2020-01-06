Путешествия
Газета.RuКрым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook. Прошлый постсоветский рекорд был установлен в 2018 году.
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Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы
Политика
В Госдуме оценили угрозу Трампа ввести санкции в отношении Ирака
Морозов отметил, что действия Соединенных Штатов дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке и теперь можно ожидать «резких телодвижений» со стороны Ирака.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
Армия и оружие
Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель посоветовал следовать правилу "2+2+4", чтобы быстро избавиться от избыточного веса и жира на животе, сообщает Focus.
Общество
Названа самая популярная порода кошек у москвичей
Футбол
«Бавария» хочет переманить Хакими
Мюнхенская «Бавария» проявляет заинтересованность в услугах защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего в данный момент в составе дортмундской «Боруссии», об этом рапортует газета Marca.
Технологии
Какими будут смартфоны будущего
Запуск сетей 5G позволит выйти на первый план технологиям другого уровня, и телефоны сильно трансформируются.
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Армия и оружие
Lockheed Martin заявила о рекордном выпуске истребителей F-35 за 2019 год
Снимок 30.12.2019 Американская корпорация Lockheed Martin отчиталась за 2019 год по построенным и переданным военным истребителям пятого поколения F-35 всех модификаций.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
Кино
Кинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года
Национальное общество кинокритиков США признало фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года.
Энергетика
Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани
Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Религия
Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник
В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Происшествия
В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома
Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Шоу-бизнес