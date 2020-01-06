Путешествия

Газета.RuГазета.RuКрым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы. Об этом Аксенов сообщил на своей странице в Facebook. Прошлый постсоветский рекорд был установлен в 2018 году.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Крым поставил новый рекорд по количеству туристов

ИА Крыминформ02:14

Аксенов назвал точное число туристов, посетивших Крым в прошлом году

РИА Новости Крым02:23

Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Интерфакс - Россия02:22

Каждый седьмой турист прибыл в Крым из Украины

КП - Крым03:30

Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

ТАСС03:02

Крым за 2019 год посетили 7,4 миллиона туристов

Российская газета02:31

Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Газета.Ru02:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Кино

Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер

Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
Политика

Оппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы

Известия вчера в 19:16
Политика

В Госдуме оценили угрозу Трампа ввести санкции в отношении Ирака

Морозов отметил, что действия Соединенных Штатов дестабилизировали ситуацию на Ближнем Востоке и теперь можно ожидать «резких телодвижений» со стороны Ирака.
Известия 02:37
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.
RT на русском 02:07
Армия и оружие

Число жертв авиаудара по военному училищу в Триполи возросло до 28

Комсомольская правда 04 января в 22:24
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель посоветовал следовать правилу "2+2+4", чтобы быстро избавиться от избыточного веса и жира на животе, сообщает Focus.
Ruposters.ru 03 января в 04:41
Общество

Названа самая популярная порода кошек у москвичей

Российская газета 02:17
Футбол

«Бавария» хочет переманить Хакими

Мюнхенская «Бавария» проявляет заинтересованность в услугах защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего в данный момент в составе дортмундской «Боруссии», об этом рапортует газета Marca.
Евро-футбол.ру 02:45
Технологии

Какими будут смартфоны будущего

Запуск сетей 5G позволит выйти на первый план технологиям другого уровня, и телефоны сильно трансформируются.
Взгляд.ру 03:22
Хоккей

Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение

Чемпионат вчера в 16:45
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

РИА Новости 02:56
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
РИА Новости 02:27
Армия и оружие

Lockheed Martin заявила о рекордном выпуске истребителей F-35 за 2019 год

Снимок 30.12.2019 Американская корпорация Lockheed Martin отчиталась за 2019 год по построенным и переданным военным истребителям пятого поколения F-35 всех модификаций.
Военное обозрение 01:09
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом

В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
RT на русском 03:21
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда

Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
StarHit.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Армия и оружие

В Багдаде ракета взорвалась напротив посольства США

РБК вчера в 14:57
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
РЕН ТВ вчера в 03:08
Кино

Кинокритики США выбрали лучший фильм 2019 года

Национальное общество кинокритиков США признало фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо лучшей кинолентой 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:38
Энергетика

Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель

Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
Российская газета 02:42
Армия и оружие

Командующий КСИР рассказал о будущем ответе США за убийство Сулеймани

Напомним 3 января США нанесли ракетные авиаудары по аэропорту Багдада, в результате которых погибло 8 человек, включая командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Красная весна 04 января в 19:09
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

Бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию, сообщает СУСК Бурятии.
РИА Новости 03:22
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Религия

Как правильно провести 6 января Рождественский сочельник

В России есть два дня, содержащих в своем названии красивое слово "сочельник": 6 января - Рождественский сочельник и 18 января - сочельник Крещенский.
Российская газета вчера в 16:20
Происшествия

В Саратовской области ищут двух девочек, сбежавших из детдома

Полиция в городе Балаково Саратовской области разыскивает двух 15-летних девочек, которые сбежали из местного детского дома, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе областного главка МВД.
РИА Новости 04 января в 04:35
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже

РИА Новости вчера в 22:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное