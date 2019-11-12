Власти Крыма и Севастополя направили запрос в Минэнерго РФ на выделение дополнительных 29 млрд рублей для реконструкции распределительных электросетей. Решение о выдаче данной суммы пока не принято. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака.

Крым запросил у Минэнерго 29 млрд рублей на реконструкцию электросетей

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