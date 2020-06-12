Путешествия
ИнтерфаксКрым ждет туристов со всей России с 1 июля
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Здоровье
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:21
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек
На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv вчера в 03:19
Здоровье
В Армавире закрыли на карантин горбольницу
Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
Армия и оружие
Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России
Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:02
Общество
Москвичи начали активно скупать авиабилеты после отмены самоизоляции
С 9 июня москвичи могут свободно передвигаться по городу. В столице отменили режимы пропусков и самоизоляции.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:59
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Авто
Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
Faktom вчера в 02:03
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество
В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 10 июня в 03:36
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Общество
В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом
За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:47
Общество
Сбербанк списывает выплаты на детей за долги
На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК.
Слава труду (Бавлы) 10 июня в 13:39
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
Беременную россиянку 5 дней не клали в роддом из-за ложного теста на коронавирус
В Воркуте беременную даму на протяжении пяти дней отказывались класть в родильный дом из-за ложноположительного теста на COVID-19, пишет издание «Подъем».
Live24 06:27
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Игры
В новом трейлере Deathloop студии Arkane много убийств и смертей
Игромания.ру вчера в 17:39
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 14:52
Транспорт
Продажа билетов на поезд в Крым через Пензу будет открыта до конца дня
PenzaNews вчера в 05:15
Экономика
Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми
Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.
REGNUM вчера в 05:14
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили вчера в 02:34
Общество
Фестиваль «Нашествие» перенесли
Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:54
Здоровье
Республиканский центр инфекционных болезней посетил Денис Проценко
Кала-Корейш медиа вчера в 14:15
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Общество
Мурашко назвал регионы с благоприятной ситуацией по коронавирусу
В 21-м регионе России складывается достаточно спокойная ситуация с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 15:32