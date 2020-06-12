С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.

Крым ждет туристов со всей России с 1 июля

Здоровье На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Здоровье В Армавире закрыли на карантин горбольницу Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников. 6

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 545

Общество На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.

Общество В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. 239

Общество Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей. 262

Экономика Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.

Общество В России выявлено 8 987 новых заболевших коронавирусом За сутки число зараженных коронавирусом в РФ выросло на 8 987, сообщает оперштаб.

Общество Сбербанк списывает выплаты на детей за долги На портале "Народный рейтинг" появились жалобы клиентов Сбербанка на списывание поступивших выплат на детей за долги, сообщает РБК. 914

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,6K

Общество Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.

Происшествия Беременную россиянку 5 дней не клали в роддом из-за ложного теста на коронавирус В Воркуте беременную даму на протяжении пяти дней отказывались класть в родильный дом из-за ложноположительного теста на COVID-19, пишет издание «Подъем».

Экономика Правительство РФ выделит 12 млрд рублей на поддержку семей с детьми Москва, 11 июня 2020, 12:14 — REGNUM Субсидии на поддержку малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет получат 19 регионов РФ.

Общество Фестиваль «Нашествие» перенесли Напомним, рок-фестиваль «Нашествие» проходит в селе Большое Завидово Тверской области с 2004 года. 164