Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС. Отмечается, что курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня, однако первые две недели в отели и санатории будут размещать только жителей республики.

Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян

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