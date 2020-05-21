Политика
РИА НовостиКрымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН
Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН проведет в четверг заседание Совбеза по формуле Арриа по ситуации в Крыму.
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Украинские общественники из Крыма расскажут об ущемлении их прав на Украине
ИА Красная Веснавчера в 04:59
Крымские общественники расскажут Совбезу ООН правду о жизни украинцев на полуострове
Взгляд.рувчера в 11:54
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Общество
Пропуска работающих на «удаленке» москвичей могут аннулировать
"В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам", - говорится в заявлении.
Газета.Ru вчера в 15:18
Футбол
Ганчаренко продлил контракт с ЦСКА
Soccer.ru 20 мая в 05:11
Футбол
Сегодня «Герта» встретится с «Унионом» в матче Бундеслиги
Обе команды являются соседями в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» располагается на одиннадцатом месте с 31 очков в активе.
ГЛАС.RU вчера в 22:28
Общество
В Воронежской области за сутки выявили 55 больных коронавирусом
За сутки в Воронежской области 55 чел. заразились коронавирусом.
Обозреватель Врн 02:01
Футбол
Орлов назвал причину ухода Сёмина из «Локомотива»
«Локомотив» не найдёт тренера лучше, чем Сёмин. Новому наставнику придётся перестраивать игру команды.
ГЛАС.RU 00:52
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
Футбол
Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся
Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.
ТАСС Спорт вчера в 08:19
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Футбол
AFP: «Монако» планирует продать 30 игроков этим летом
В «Монако» планируют сократить расходы на зарплаты, продав 30 игроков. На трансферах монегаски хотят заработать около 50 миллионов евро.
Матч ТВ 01:39
Хоккей
Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов
РИАМО вчера в 11:06
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru вчера в 16:59
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Футбол
«Химки»: без частных спонсоров, значит без РПЛ
Шла в тройке и заявляла, что хочет повыситься в классе. Как известно, «Химки» целиком спонсируются из бюджета московской области.
Нева Спорт 20 мая в 08:37
Происшествия
Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства в 1994 году.
ТАСС 01:53
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки в самолётах
Роспотребнадзор отказался от идеи заполнять самолёты наполовину, рассаживая пассажиров в шахматном порядке.
Клопс 02:04
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо»
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
Евро-футбол.ру вчера в 17:12
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Космос
Месяц на орбите: дебютант МКС расскажет о встрече с космосом
Tricolor TV Magazine вчера в 06:46
Общество
Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России
Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
Политика
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
Накануне Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу, но его возобновление возможно.
РИА Новости вчера в 19:02
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Экономика
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов
МФО зарабатывают на невнимательности клиентов МФО нашли способ увеличивать полную стоимость кредитов для заемщиков, несмотря на ограничения ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова впервые показала детей от Резо Гигинеишвили
Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
Актуальные Новости вчера в 10:29
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России. Об этом журналиста ТАСС рассказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.
Piter.tv 01:45
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00