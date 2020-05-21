Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, сообщила глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Ранее сообщалось, что постпредство РФ при ООН проведет в четверг заседание Совбеза по формуле Арриа по ситуации в Крыму.

Крымская делегация в онлайн-режиме выступит на заседании Совбеза ООН

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